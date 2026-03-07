Kategoria artykułu: Analizy
Na co stać parę w wielkim mieście?
Wydawanie więcej niż 30–40 proc. dochodów na mieszkanie powszechnie uznaje się za poziom ryzykowny. W największych polskich miastach przeciętna para jest w stanie pozwolić sobie na wynajem mieszkania dwupokojowego. W przypadku singla sytuacja wygląda już znacznie gorzej.
07.03.2026, 07:00
Przeciętna para musi przeznaczyć niecałe 30 proc. dochodów na wynajem mieszkania dwupokojowego. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wygląda porównanie zarobków i czynszów w największych polskich miastach.
- Jaki odsetek dochodu musi przeznaczyć przeciętna para na wynajem mieszkania.
- Jak trudne jest wynajęcie lokalu przez singla i czy przy niskich zarobkach łatwiej zrobić to w innych krajach Europy.