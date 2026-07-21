Kategoria artykułu: Biznes
Polacy coraz bardziej lubią K-food. A jakie polskie smaki królują w Korei?
Szał na wszystko, co koreańskie, dotarł również do Polski. Kochamy K-pop, K-beauty i K-food. Czy polscy producenci żywności powinni czuć się zagrożeni, a może korzystają na trendzie na „K-”?
21.07.2026, 05:00
Popularność wszystkiego, co koreańskie pokazuje jak spójnie i atrakcyjnie kulturowo Korea eksportuje cały świat: muzykę, seriale, kosmetyki czy jedzenie. Świat do którego szczególnie młodzi konsumenci chcą wejść. A jedzenie staje się jednym z najprostszych sposobów uczestnictwa w tym świecie - mówi Wojtek Walczak, chief strategy officer They digital /fot. gettyimages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Polska i świat zwariowały na punkcie koreańskiej kultury i smaków.
- Jakie znaczenie ma polski rynek dla koreańskiego eksportu żywności.
- Czy polskie smaki są dostępne w Korei.