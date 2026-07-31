Kategoria artykułu: Polityka
Podział przez pączkowanie. W sejmie chaos i coraz więcej klubów.
Mateusz Morawiecki założył nowy klub parlamentarny. To kolejny podział w obecnej kadencji sejmu. Po wyborach w 2023 r. w izbie działało sześć klubów parlamentarnych i kół poselskich. Rozwój Plus, utworzony przez byłego premiera z PiS, jest już 11. ugrupowaniem.
31.07.2026, 04:49
Mateusz Morawiecki założył klub parlamentarny „Rozwój Plus”. Nz. m.in. Maria Koc, Marcin Horała, Grzegorz Puda, Ireneusz Zyska, Janusz Cieszyński i Włodzimierz Tomaszewski. Fot. PAP/Radek Pietruszka
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Mateusz Morawiecki założył nowy klub parlamentarny.
- Jakie jeszcze kluby i koła wyodrębniły się podczas obecnej kadencji.
- Jak sytuacja wyglądała w poprzedniej kadencji parlamentu.