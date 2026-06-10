Na WIG20 przeważyły spadki, tak jak na innych indeksach. Dzień na GPW 10 czerwca 2026 r.

Giełda Papierów Wartościowych zakończyła handel w środę spadkami wszystkich dużych indeksów. WIG skurczył się o 0,78 proc., do poziomu 134 412,87 pkt. W ślad za nim podążył WIG20, dla którego sesja skończyła się na poziomie 3602 pkt, czyli 1,05 proc. na minusie.

Zdaniem Sobiesława Kozłowskiego, dyrektora departamentu doradztwa inwestycyjnego w Ipopema Private Investments, za spadkami na warszawskim parkiecie stoi kilka czynników. Ekspert w rozmowie z PAP Biznes wskazał, że polski rynek akcji został pociągnięty w dół pośrednio przez schłodzenie nastrojów na Nasdaq.

"Wydaje się, że znaczenie ma bliskie wygasanie czerwcowych kontraktów terminowych. Mamy też schłodzenie nastrojów widoczne od piątku w Stanach, w szczególności na Nasdaq. To może być pochodna zbliżającego się IPO SpaceX-a, bo część inwestorów przygotowuje pozycje pod ten debiut" – powiedział Sobiesław Kozłowski dla PAP Biznes.

Jak dodał, rynek szukał argumentów za przeceną i je znalazł. Mowa tu o danych o amerykańskim rynku pracy opublikowanych tuż przed weekendem, które wykazały, że sytuacja pracowników w największej gospodarce świata nie pogarsza się. To z kolei, z uwagi na przyspieszającą dynamikę wzrostu cen napędzaną drogim paliwem może być zagrożeniem, że problem z podwyższoną inflacją nie będzie przejściowy i może zmusić Fed do podwyżki stóp procentowych. Stąd korekta na Nasdaq, która pośrednio dotknęła polską giełdę, ale zdaniem Sobiesława Kozłowskiego tylko na chwilę.

"Nasdaq jest w trakcie korekty. To przekłada się na lekkie schłodzenie u nas. Wydaje mi się, że to raczej coś przejściowego, my bardziej jesteśmy skorelowani z S&P500 niż z Nasdaq" – dodał.

Schłodzenie nastrojów na GPW przejawiło się nie tylko spadkami WIG i WIG20. W dół poszły także akcje WIG30 (o 1,01 proc.); sWIG80 (0,91 proc.) czy mWIG40 (0,48 proc.). Nie uchroniły się też indeksy branżowe. Wartość WIG-Banki skurczyła się o 0,97 proc.; WIG-Budownictwo o 1,65 proc.; WIG-Chemia o 1,91 proc., a WIG-Energia o 1,61 proc.

WIG20 mienił się czerwienią. Tylko trzy spółki odnotowały wzrost

W gronie dwudziestu największych spółek tylko trzy zakończyły sesję na plusie i to nieznacznym. Mowa o Żabce (0,52 proc.), Grupie Kruk (0,51 proc.) oraz PZU (0,22 proc.). Pozostałych 17 firm zanotowało spadki.

Liderem pod tym względem była PGE, która zakończyła dzień, będąc o 3,19 proc. na minusie. Tuż za nią znalazła się Grupa Kęty (2,89 proc.), a następnie KGHM (2,77 proc.). Ponad 2–procentowe spadki zaliczyły też PKO BP (2,02 proc.) oraz Budimex (2,47 proc.).

Kurs LPP skurczył się o 0,64 proc. Zainteresowanie akcjami modowego giganta nie wzrosło po informacji o tym, że walne zgromadzenie akcjonariuszy zatwierdziło wypłatę dywidendy po 900 zł za akcję, przy czym 400 zł firma wypłaciła już wcześniej jako zaliczkę.