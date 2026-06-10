Kategorie artykułu: Finanse osobiste Newsy
Debiut giełdowy SpaceX. Oto co się kryje za fasadą projektu Elona Muska
IPO SpaceX jest wyjątkowe nie tylko pod względem rekordowej wyceny. Ma zakończyć się sukcesem przede wszystkim dla założyciela spółki – Elona Muska. Nowi inwestorzy także mogą liczyć na zyski, ale to oni biorą na siebie praktycznie całe ryzyko.
10.06.2026, 13:11
Najbogatszy człowiek świata wprowadza na giełdę SpaceX. IPO pobije co najmniej kilka rekordów. Fot. XYZ/Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co wynika z prospektu emisyjnego SpaceX i jak spółka prezentuje się w IPO.
- Na ile wiarygodne są obietnice i strategia Elona Muska.
- Czy inwestycja w IPO SpaceX ma sens i jakie niesie ze sobą ryzyka.