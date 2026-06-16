Kategoria artykułu: Polityka
Nadzieja PiS w drugim progu podatkowym. Czy to polityczny i ekonomiczny gamechanger?
Liczba Polaków przekraczających drugi próg podatkowy ponownie bije rekord. To już ok. 2,4 mln osób. PiS chce zatrzymać tendencję wzrostową i podwyższyć próg. Choć przy obecnej sytuacji budżetowej to nie takie proste, jednak PiS może wywołać spory zamęt w koalicji.
16.06.2026, 05:15
Przemysław Czarnek zaprezentował pierwsze zapowiedzi programowe PiS. Fot. PAP/Tomasz Wojtasik
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość podczas konwencji w Kaliszu.
- Jakie są ekonomiczne ryzyka proponowanych zmian podatkowych.
- Jakim politycznym sygnałem jest ta zapowiedź.