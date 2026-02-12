Kategoria artykułu: Biznes
Najlepiej radziła sobie na WIG20 spółka Orange, a najgorzej PGE. Dzień na GPW 12 lutego 2026 r.
Czwartkowe notowania na giełdzie przebiegały przy niewielkiej zmienności. Najlepszą spółką wśród blue chipów było Orange, a najgorszą PGE. Systematycznie, od maja ubiegłego roku, spada też kurs akcji Dino Polska.
12.02.2026, 17:51
Zmiany na GPW miały symboliczny charakter. Fot. Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
