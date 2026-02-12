Najlepiej radziła sobie na WIG20 spółka Orange, a najgorzej PGE. Dzień na GPW 12 lutego 2026 r.

Główne indeksy warszawskiej giełdy zakończyły sesję bez wyraźnego kierunku. Zmiany miały w większości symboliczny charakter. WIG20 wzrósł o 0,14 proc., kończąc notowania na poziomie 3417,49 pkt, natomiast WIG30 zyskał 0,10 proc. Szeroki WIG zakończył dzień praktycznie bez zmian.

W segmencie spółek o mniejszej kapitalizacji nastroje na GPW były bardziej zróżnicowane. mWIG40 spadł o 0,54 proc., co wyróżniało go negatywnie na tle rynku. Z kolei sWIG80 zakończył sesję niewielkim wzrostem o 0,21 proc., pokazując względną stabilność najmniejszych podmiotów.

Indeks WIG140 zakończył dzień bez istotnej zmiany, podobnie jak główny indeks rynku. W segmencie spółek dywidendowych WIGdivplus zyskał symboliczne 0,03 proc. Pozytywnie wyróżnił się natomiast sektor bankowy. WIG-BANKI wzrósł o 0,32 proc., kończąc notowania na poziomie 21 127,88 pkt.

Jak wyrok TSUE wpłynął na giełdę?

Dzisiejszy wyrok TSUE ws. WIBOR okazał się bowiem korzystny dla banków. Unijny trybunał, jak tłumaczy Związek Banków Polskich, uznał, że sądy nie mogą badać prawidłowości wyznaczania tego wskaźnika. Nie podzielił też zarzutów podważających wiarygodność WIBOR. Wyrok TSUE, jak z kolei ocenia PKO BP, nie daje podstaw kredytobiorcom do podważania umów pożyczek.

To orzeczenie nie wpłynęło jednak ani na indeks WIG-BANKI, ani na kursy akcji instytucji finansowych. Z banków w WIG20 rosły wszystkie. Gorzej radziły sobie za to akcje notowane wśród średnich spółek. Po ostatnich dobrych notowaniach ING i BNP Paribas akcje tych firm poszły w dół.

Świetnie radziły sobie Orange i JSW

Najlepiej radziły sobie wśród spółek notowanych w WIG20 Orange (3,6 proc.) oraz Santander i Allegro (po ok. 2,5 proc.). Akcje Allegro idą w górę od poniedziałku. Jednak w ciągu ostatnich sześciu miesięcy kurs spółki spadł łącznie o ok. 24 proc.

KGHM, który wczoraj był jednym z giełdowych liderów, dziś rósł zaledwie o 1,4 proc. Przez ostatnie tygodnie kurs tej spółki jest bardzo zmienny i łącznie praktycznie stoi w miejscu. Zadowoleni za to mogą być akcjonariusze CD Projektu. Dziś spółka zyskiwała 1,5 proc. Kurs akcji rośnie zaś od grudnia 2025 r. o 15,5 proc.

W indeksie mWIG40 bardzo dobrze radziła sobie JSW. Kurs spółki ruszył w górę aż o 7,7 proc. Potem wzrost lekko zwolnił do 5,8 proc. Była to więc jedna z najsilniejszych spółek na szerokim rynku. Od początku roku kurs tej spółki wzrósł o 8 proc. Inwestorzy liczą bowiem, że uda się zawrzeć porozumienie między zarządem a załogą, które otworzy drogę do restrukturyzacji i znalezienia finansowania. Zarząd zdecydował bowiem o obniżce swoich pensji, a załoga przeprowadziła dziś referendum, czy zgadza się także na obniżkę wynagrodzeń.

Dobrze radził też sobie Genomtec (6,7 proc.), który przygotowuje się do testów swojej technologii w Azji, oraz Grodno, które szło w górę o 5,6 proc. Jak stwierdził wiceprezes firmy Marcin Gardas, segment OZE nie będzie obniżał wyniku spółki. Z kolei w sWIG80 w górę o 6,7 proc. szedł Erbud i o 3,4 proc. Creotech. Firma bowiem podpisała umowę z europejską agencją kosmiczną na budowę satelity systemu nawigacyjnego.

W dół za to szedł kurs PGE (1,4 proc.). Dino, CCC i Orlen traciły zaś po ok. 1 proc. Akcje Dino spadają od maja 2025 r. 12 maja były najdroższe w historii (56,2 zł), natomiast od tego czasu spadły o 30 proc. Na Azotach, które spadły o 0,8 proc., odbiło się negatywnie odwołanie Andrzeja Skolmowskiego z funkcji prezesa zarządu przez radę nadzorczą. Słabo radziły też sobie Sygnity (3,5 proc.) oraz VRG (2,7 proc.).