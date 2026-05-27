Sigma Challenge 2026

Partnerzy
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo

Najlepsi z najlepszych na Sigma Challenge 2026 (FOTORELACJA)

Gala wręczenia nagród konkursu Sigma Challenge już za nami. Uroczystość odbyła się w wyjątkowej scenerii Łazienek Królewskich w Warszawie, w restauracji Belvedere.

Aleksandra Trendak - autor artykułu - profil
27.05.2026, 04:15
Uczestnicy Sigma Challange
Najlepsi z najlepszych na Sigma Challenge 2026 fot. Maciej Stanik/XYZ

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Jak wyglądała gala rozdania nagród Sigma Challange 2026.
  2. Kto otrzymał wyróżnienia w poszczególnych kategoriach.
  3. Kto wręczał nagrody podczas Sigma Challange 2026
Galę poprowadził redaktor naczelny XYZ, Grzegorz Nawacki. Na widowni zasiedli laureaci konkursu, przedstawiciele Wydawnictwa Naukowego PWN, a także środowiska naukowego oraz redakcji XYZ, odpowiedzialnej za opracowanie pytań. W wydarzeniu uczestniczyli również mecenasi konkursu: Erste Bank Polska, Energa z Grupy ORLEN, GSK, Medicover, Totalizator Sportowy, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Uniperks.

Fotografie: Maciej Stanik/XYZ

Grzegorz Nawacki, Sigma Challange 2026
Wydarzenie otworzył redaktor naczelny portalu XYZ Grzegorz Nawacki.
Karolina Zioło-Pużuk, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego
Na gali była także obecna wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Karolina Zioło-Pużuk.
Natalia Wojciechowska, prezeska PWN
Na scenie przemawiała także prezes Grupy PWN (współorganizatora konkursu) Natalia Wojciechowska.
Szymon Fuks, twórca internetowy
Szymon Fuks, influencer i student, podczas gali Sigma Challange opowiadał o swojej pasji do muzyki i drodze do spełniania marzeń.
Mariusz Domagała, twórca internetowy, założyciel profilu Stronisko
Mariusz Domagała, twórca internetowy i założyciel profilu Stronisko na Instagramie opowiadał o znaczeniu budowania marki osobistej.

Kategoria: Ekonomia, gospodarka i finanse

Od lewej: Marcin Luziński, Paweł Urbaniak, Michał Kulbacki, Piotr Bielski
Uroczyste wręczenie nagród: w kategorii „Ekonomia, gospodarka i finanse” wyróżnienie otrzymał Paweł Urbaniak (Uniwersytet Gdański). Nagrody wręczali: Michał Kulbacki (XYZ), Piotr Bielski (Erste Bank Polska) i Marcin Luziński (Erste Bank Polska).
Od lewej: Marcin Goliwąs, Michał Kulbacki, Piotr Bielski
W kategorii ekonomia został także wyróżniony Marcin Goliwąs (Uniwersytet Gdański), który powtórzył swój sukces z pierwszej edycji konkursu, ponownie stając na podium Sigma Challenge.
Od lewej: Marcin Luziński, Oskar Jurek, Michał Kulbacki, Piotr Bielski
Wykazując się wiedzą i determinacją, zwycięstwo w kategorii Ekonomia, gospodarka i finanse wywalczył Oskar Jurek z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Laureat, który na co dzień łączy studia z pracą w hucie.

Kategoria: Zdrowie i medycyna 

Od lewej: Krzysztof Kępiński, Paweł Sołtys, Nel Kaczmarek, Artur Białkowski
Jako jedna z triumfatorek najliczniej obsadzonej kategorii, Nel Kaczmarek z Uniwersytetu Zielonogórskiego odebrała zasłużone wyróżnienie za wykazanie się ekspercką wiedzą w dziedzinie Zdrowie i medycyna. Dyplomy i nagrody wręczali przedstawiciele mecenasów kategorii: Krzysztof Kępiński (członek zarządu GSK Poland) oraz Paweł Żochowski (dyrektor Departamentu Medycznego Medicover) i Paweł Sołtys (XYZ).
Od lewej: Krzysztof Kępiński, Paweł Sołtys, Dominika Gorczyńska, Artur Białkowski
W kategorii zdrowie i medycyna wyróżniona została również Dominika Gorczyńska (Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych).
Od lewej: Krzysztof Kępiński, Paweł Sołtys, Weronika Skwarka, Artur Białkowski
Zdobywczynią pierwszej nagrody była Weronika Skwarka z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Kategoria: Energetyka i przemysł

Od lewej: Barbara Oksińska, Jakub Woźniak, Martyna Ciszewska
Kolejną kategorią była Energetyka i przemysł, w której nagrody wręczała Barbara Oksińska (XYZ) oraz Martyna Ciszewska (kierownik Wydziału Sponsoringu, Energa z Grupy ORLEN). Pierwszym wyróżnionym w tej kategorii jest Jakub Woźniak (Politechnika Gdańska).
Od lewej: Barbara Oksińska, Agata Kosobucka, Martyna Ciszewska
Kolejną wyróżnioną w tej kategorii była Agata Kosobucka z Politechniki Gdańskiej.
Od lewej: Barbara Oksińska, Mateusz Kozdraś, Martyna Ciszewska
Mateusz Kozdraś z Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza zdobył 1 miejsce w kategorii Energetyka i przemysł. Laureat, który na co dzień studiuje elektromobilność, triumfował w dziedzinie uznanej za najtrudniejszą w tej edycji.

Kategoria: Sport i marketing sportowy

Od lewej: Michał Banasiak, Andrzej Sznajder, Artur Kapelko
Pierwszym wyróżnionym w kategorii Sport i marketing sportowy był Krystian Wieteska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Laureat był zwycięzcą tej dziedziny w pierwszej edycji konkursu. Nagrody w tej kategorii wręczali: Michał Banasiak (XYZ), prof. Andrzej Sznajder oraz Artur Kapelko (członek zarządu, Totalizator Sportowy).
Od lewej: Michał Banasiak, Andrzej Sznajder, Julia Żurakowska, Artur Kapelko
Kolejną wyróżnioną była Julia Żurakowska.
Od lewej: Michał Banasiak, Andrzej Sznajder, Kacper Krawczyk, Artur Kapelko
Łącząc wieloletnią pasję z błyskawicznym refleksem, Kacper Krawczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wywalczył pierwsze miejsce w kategorii Sport i marketing sportowy. Zwycięzca najlepiej poradził sobie w najszybszej dziedzinie tej edycji – średni czas odpowiedzi laureatów wyniósł zaledwie 12,5 sekundy.

Kategoria: Nowoczesne technologie

Od lewej Cezary Szczepański, Krzysztof Komsta, Artur Kapelko
Krzysztof Komsta z Politechniki Warszawskiej odebrał wyróżnienie w kategorii Nowoczesne technologie. Rywalizacja w tej dziedzinie była tak zacięta, że o ostatecznej kolejności na podium zadecydowały sekundy. Nagrody wręczali Artur Kapelka (członek zarządu, Totalizator Sportowy) i Cezary Szczepański (XYZ).
Od lewej Cezary Szczepański, Kamil Wojciechowski, Artur Kapelko
Kamil Wojciechowski z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zwyciężył w kategorii Nowoczesne technologie.

Kategoria: Sztuka i (pop)kultura

Od lewej: Karol Jachymek, Wiktoria Szczerbaniewicz, Jakub Szymanek, Miłosz Bembinow
Pierwszą wyróżnioną studentką w nowej kategorii Sztuka i (pop)kultura była Wiktoria Szczerbaniewicz z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Nagrody w tej kategorii wręczali dr Karol Jachymek (Uniwersytet SWPS), Jakub Szymanek (XYZ) oraz Miłosz Bembinow (prezes Stowarzyszenia Autorów ZAiKS).
Od lewej: Karol Jachymek, Aniela Głazik, Jakub Szymanek, Miłosz Bembinow
Kolejną wyróżnioną była Aniela Głazik.
Od lewej: Karol Jachymek, Natalia Michalak, Jakub Szymanek, Miłosz Bembinow
Łącząc ścisły umysł z humanistyczną pasją, Natalia Michalak z Politechniki Wrocławskiej wywalczyła pierwsze miejsce w nowej i niezwykle popularnej kategorii Sztuka i (pop)kultura. Studentka geodezji i kartografii pokonała ponad 1300 uczestników.

Kategoria specjalna: Omnibus

Od lewej: Andrzej Gryko, Artur Białkowski, Artur Kapelko, Martyna Ciszewska, Sylwia Lewicka, Piotr Bielski, Miłosz Bembinow, Michał Klaiber, Krzysztof Kępiński
Pierwszą wyróżnioną w kategorii Omnibus jest Sylwia Lewicka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nagrodę wręczali (w kolejności od lewej): Andrzej Gryko (Uniperks), Paweł Żochowski (Medicover), Artur Kapelko (Totalizator Sportowy), Martyna Ciszewska (Energa z Grupy ORLEN), Piotr Bielski (Erste Bank Polska), Miłosz Bembinow (Stowarzyszenie artystów ZAiKS), prof. Michał Klaiber (PAN), Krzysztof Kępiński (GSK).
Od lewej: Andrzej Gryko, Artur Białkowski, Artur Kapelko, Martyna Ciszewska, Hanna Roszak, Piotr Bielski, Michał Klaiber, Krzysztof Kępiński
Następną wyróżnioną jest Hanna Roszak, studentka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Od lewej: Andrzej Gryko, Artur Białkowski, Artur Kapelko, Martyna Ciszewska, Krzysztof Komsta, Piotr Bielski, Michał Klaiber, Krzysztof Kępiński
Udowadniając, że wszechstronność to jego drugie imię, Krzysztof Komsta z Politechniki Warszawskiej wywalczył 1 miejsce w najbardziej wielowątkowej kategorii Omnibus.

Po ceremonii

Weronika Skwarka, Dominika Gorczyńska, Hanna Roszak, Natalia Michalak
Po ceremonii przyszedł czas na wspólne rozmowy i zdjęcia.
Paweł Sołtys w rozmowie z Weroniką Skwarką
Był także czas na wywiady.
Aniela Głazik
Wśród organizacji, które umożliwiły nagrodzenie najwybitniejszych studentów w kategoriach tematycznych oraz w kategorii specjalnej Omnibus, znaleźli się mecenasi: Totalizator Sportowy, Energa z Grupy Orlen, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, GSK, Medicover, Erste Bank Polska oraz firma Uniperks, a także parnterzy: Komputronik, Philips i Sennheiser.