Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
10 najlepszych lokat półrocznych. Nawet 6,1 proc. w czerwcu 2026 r. (RANKING)
W lokatach półrocznych jest w czym wybierać. Banki mają wiele ofert promocyjnych i standardowych. Walka o oszczędności Polaków nadal trwa, a my sprawdzamy, która instytucja stara się najbardziej.
26.06.2026, 04:00
Maksymalne oprocentowanie lokaty półrocznej jest tej samej wysokości, co w przypadku lokat kwartalnych. A wiadomo, że im dłuższy okres oszczędzania, tym lepiej dla odsetek. Fot. Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Które banki oferują najwyżej oprocentowane lokaty półroczne w czerwcu 2026 r.
- Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać promocyjne oprocentowanie na lokatach.
- Jakie są limity wpłat oraz konsekwencje wcześniejszego zerwania poszczególnych lokat.