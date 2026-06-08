Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Najlepsze lokaty kwartalne. Nawet 6 proc. w czerwcu 2026 r. (RANKING XYZ)
Lokaty kwartalne to najwyżej oprocentowany rodzaj lokat na rynku. Klienci polskich banków mogą liczyć na stawkę sięgającą nawet 6 proc. w skali roku. Nie tylko oprocentowanie ma jednak znaczenie. Przygotowaliśmy ranking, który uwzględnia wszystkie warunki i wyróżnia najlepsze oferty.
08.06.2026, 04:45
Oprocentowanie lokat kwartalnych spada z każdym miesiącem. Nadal jednak można zdobyć stawkę w wysokości 6 proc. Fot. Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Które lokaty kwartalne oferują najwyższe oprocentowanie w czerwcu 2026 r. i jakie warunki trzeba spełnić, aby z nich skorzystać.
- Jakie ograniczenia dotyczą wpłat, liczby lokat oraz statusu klienta w poszczególnych ofertach depozytowych.
- Jakie konsekwencje wiążą się z wcześniejszym zerwaniem lokaty oraz jakie dodatkowe wymogi banki stawiają swoim klientom.