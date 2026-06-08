Najlepsze lokaty kwartalne. Nawet 6 proc. w czerwcu 2026 r. (RANKING XYZ)

Kto chce oszczędzać pieniądze, ale nie lubi długoterminowych zobowiązań, powinien zainteresować się lokatami kwartalnymi. Banki chętnie rozwijają ofertę produktową, więc wybór jest spory i każdy znajdzie coś dla siebie.

Nie jest sztuką wybrać byle co. Warunki bankowych propozycji różnią się od siebie. Grunt to znaleźć lokatę najlepiej pasującą do swoich potrzeb, ale do tego trzeba mieć rozeznanie.

Przeanalizowaliśmy rynek produktów depozytowych. Wyróżniliśmy najlepsze lokaty kwartalne w polskich bankach. Uwzględniliśmy nie tylko wysokość oprocentowania, ale także pozostałe warunki i wymagania określone przez instytucje. Oto ranking XYZ.

1. Raiffeisen Digital Bank – lokata dla Ciebie dla nowych klientów – 6 proc.

Austriacki bank, który w Polsce działa mobilnie, chce przyciągnąć do siebie klientów atrakcyjnymi warunkami. Jego lokata ma najwyższe oprocentowanie na rynku oraz limit wpłaty wynoszący 100 tys. zł. Z oferty można skorzystać wyłącznie w aplikacji mobilnej, będąc posiadaczem nowego konta osobistego. Trzeba jednak pamiętać, że automatycznie naliczany jest austriacki podatek od zysków kapitałowych. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania, należy pobrać formularz podatkowy ze strony banku, wypełnić go, uzyskać potwierdzenie w polskim urzędzie skarbowym i przesłać dokument mailowo lub listownie na austriacki adres banku.

2. Credit Agricole – Lokata Powitalna – 5,5 proc.

Wysokie oprocentowanie, ale tylko dla wybranych. Oferta dostępna jedynie dla nowych klientów i przez 14 dni od założenia konta osobistego. By móc z niej korzystać, trzeba co miesiąc wykonać pięć transakcji kartą lub Blikiem oraz przynajmniej raz zalogować się do aplikacji mobilnej banku. Minimalna wpłata to 1 tys. zł, maksymalna 100 tys. zł. Kapitalizacja następuje na koniec okresu, a w przypadku wcześniejszego zerwania lokaty klient traci odsetki. Okres oszczędzania to 90 dni.

3. Nest Bank – Nest Lokata Witaj – 5,25 proc.

Lokatę można założyć przez internet lub aplikację mobilną, maksymalnie 30 dni po otwarciu konta osobistego. Jej jedyna słabość to relatywnie niski limit wpłaty wynoszący 25 tys. zł. Oferta skierowana jest wyłącznie do nowych klientów. Na jednego klienta może przypadać tylko jedna lokata. Zerwanie lokaty przed terminem powoduje utratę odsetek.

4. Bank Nowy – NOWYdepozyt Gwarantowany – 4,6 proc.

Kolejna oferta skierowana do nowych klientów. Maksymalna wpłata wynosi 100 tys. zł, a lokatę można założyć nawet czterokrotnie, całkowicie online. Bank nie wymaga założenia konta osobistego, wystarczy rachunek do obsługi lokaty. Odsetki kapitalizowane są na koniec okresu, a wcześniejsze zerwanie lokaty oznacza utratę zysku.

5. Inbank – Lokata na Start – 4,5 proc.

Na lokatę można wpłacić do 50 tys. zł., a konto osobiste nie jest wymagane – wystarczy rachunek techniczny do obsługi lokaty i dostęp do internetu. Trzeba być jednak nowym klientem instytucji. W przypadku wcześniejszej wypłaty odsetki przepadają. Obowiązuje limit jednej lokaty na osobę. Środki są objęte estońską gwarancją BFG do 100 tys. euro. Dla obecnych klientów Inbanku dostępna jest lokata standardowa z oprocentowaniem 3,75 proc.

6. Erste – Lokata na powitanie – 4,5 proc.

Lokatę można otworzyć w bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej. Z propozycji nowego banku na polskim rynku (dawny Santander Bank Polska) mogą skorzystać nowi klienci, maksymalnie 15 dni po założeniu konta osobistego. Maksymalna wpłata na depozyt to 50 tys. zł. Każdy klient Erste może skorzystać z tej propozycji tylko raz. Jeżeli w trakcie oszczędzania się rozmyśli i wypłaci pieniądze, to straci wypracowane odsetki.

7. Toyota Bank – Lokata Standard – 4,2 proc.

Oprocentowanie oferty nagle podskoczyło. Skorzystać można z niej internetowo i telefonicznie. Wystarczy posiadać darmowe konto i wpłacić minimum 2 tys. zł. Maksymalna kwota na jednej lokacie to 40 tys. zł, a jedna osoba może założyć nawet 10 lokat. W przypadku wcześniejszej wypłaty klient zachowuje 10 proc. naliczonych odsetek. Osoby z aktywną umową finansowania pojazdu w Toyota Banku lub Toyota Leasing Polska mogą skorzystać z wariantu Moto Lokata Plus z oprocentowaniem 7,5 proc.

8. BFF – Lokata Facto – 4 proc.

Lokatę można założyć przez internet, bez konieczności posiadania konta osobistego – wystarczy rachunek techniczny oprocentowany na 0,5 proc. rocznie. Oferta skierowana jest również do zamożniejszych klientów: minimalna wpłata wynosi 5 tys. zł, a maksymalna aż 12 mln zł. Depozyty chroni włoski odpowiednik BFG. Odsetki kapitalizowane są na koniec okresu, a zerwanie lokaty oznacza utratę zysku.

9. BOŚ Bank – Lokata na Nowe Środki – 3,5 proc.

Lokatę można założyć online lub w aplikacji. Dozwolona jest wpłata nowych środków, które znalazły się na koncie osobistym po 29 kwietnia. Minimalna wpłata na lokatę to 1 tys. zł, a górnego limitu nie ma. Nie ma też ograniczenia co do liczby lokat przypadających na jednego klienta.

10. UniCredit – Lokata terminowa – 3,5 proc.

Lokatę może założyć każdy klient, jednak wyłącznie za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Ważne, by posiadał darmowe konto osobiste. Maksymalna wpłata na depozyt to aż 25 mln zł. Kapitalizacja następuje raz w roku, a wcześniejsze zerwanie lokaty skutkuje utratą odsetek.

11. Alior Bank – Lokata na Nowe Środki – 3,5 proc.

Każdy klient posiadający konto osobiste w Alior Banku może założyć tę lokatę mobilnie, internetowo lub w oddziale. Wymagana jest wpłata co najmniej 1 tys. zł nowych środków, przelanych na konto osobiste po 29 maja. Maksymalna wpłata wynosi 200 tys. zł, a kapitalizacja odsetek następuje na koniec okresu. Wcześniejsza wypłata środków skutkuje utratą odsetek. Okres oszczędzania to 92 dni.

12. Santander Consumer Bank – Zysk+ Wzrost – 3,5 proc.

Na lokatę można wpłacić wyłącznie nowe środki, które znalazły się na koncie osobistym po 21 kwietnia. Nie ma jednak górnego limitu wpłaty. Oferta jest kierowana do wszystkich klientów. Można jednak z niej skorzystać wyłącznie w oddziale. Warto zaznaczyć, że właścicielem banku jest Santander Consumer Finance należący do międzynarodowej grupy finansowej Banco Santander. Struktura instytucji jest niezależna od Santander Banku Polska, przejętego niedawno przez Erste.