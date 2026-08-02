Najszybsza niemiecka marka kurczy się i zwalnia. Czy zmiana kierowcy w Porsche coś dała?
Porsche było maszynką do robienia pieniędzy. Cała branża zazdrościła spółce najwyższych marż i premii dla pracowników. Ale wystarczyły trzy lata, by legenda motoryzacji spadła z finansowego nieba do piekła. Kiedy się z niego wygrzebie?
02.08.2026, 05:45
700-konne Porsche 911 GT2 RS osiąga 340 km/h. Tu bije rekord okrążenia na torze Road Atlanta, stając się najszybszym seryjnym autem z silnikiem wolnosscym. Fot: Porsche
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak w 2009 r. Porsche produkujące 100 tys. aut chciało przejąć Volkswagena produkującego 6 mln aut.
- Co sprawiło, że dyrektor finansowy, który wyczarował rekordową kapitalizację, przychody i marżę, popadł w niełaskę rodzin Porsche i Piëch.
- Jaka jest obecna kondycja spółki po serii roszad personalnych.