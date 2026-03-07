Kategorie artykułu: Biznes Świat Technologia
Największy pech producenta elektrycznych aut? Wada akumulatora – miliardy strat i dramat klientów
Pożary elektryków są jak katastrofy samolotów: rzadkie, ale gwałtowne i dramatyczne. Ich wielkie i ciężkie akumulatory rozgrzewają się do tysiąca stopni, plują ogniem i trującym gazem. To się jednak zmieni. Skokowy postęp wymuszą nowe przepisy, które wejdą już w tym roku.
07.03.2026, 07:53
W 2025 r. w Polsce doszło do 44 pożarów aut na prąd (0,362 na 1000 zarejestrowanych). W tym samym czasie odnotowano 9 515 pożarów aut spalinowych (0,415, czyli relatywnie więcej). Pożary elektryków rozwijają się szybciej, przytrafiają się nowszym egzemplarzom i są o wiele trudniejsze do ugaszenia. Na zdjęciu Lucid Air, który spalił się w Warszawie wiosną 2024 r. Fot. Artur Włodarski
Z tego artykułu dowiesz się…
- Od chwały do niesławy. Jak obsypany laurami Jaguar I-Pace z powodu jednej wrodzonej wady o mało nie doprowadził do upadłości spółki Jaguar Land Rover.
- Dlaczego elektryki palą się tak gwałtownie. I czym płonący akumulator różni się od ogniska.
- Co LG Energy Solution, największa fabryka akumulatorów w Europie, robi, by uniknąć powtórki z I-Pace . I jak bardzo elektryki zmienią się w ciągu 5-10 lat.