Kategoria artykułu: Biznes
Największy producent karmy dla ptaków w Polsce urośnie. 82 proc. sprzedaży trafia na eksport
Turdus planuje rozbudowę fabryki i chętnie by przejął jakiegoś konkurenta, ale nie ma na sprzedaż firm z branży. Wojciech Schwartz, syn założyciela i prezes spółki, opowiada o zdobywaniu zagranicy, ekologicznych karmach dla ptaków i... kontrolach, które czasem kończą się mandatami.
22.07.2026, 05:30
Wojciech Schwartz przejął od ojca Krzysztofa zarządzanie firmą Turdus w 2009 roku. Postawił sobie za cel wyjście za granicę. W 2009 roku eksport stanowił 90 proc. sprzedaży. Dziś jest to 82 proc. Fot. Turdus
Z tego artykułu dowiesz się…
- Kiedy firma Turdus wyszła za granicę i dlaczego dziś udział eksportu jest niższy.
- Jak wygląda europejski rynek producentów karmy dla dzikich ptaków.
- Dlaczego rośnie popyt na karmę dla dzikich ptaków.