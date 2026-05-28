Naomi Osaka i jej przedmeczowy modelling. Hit czy kicz?

Gdy modowa ekspertka Iwona Sasin używa terminu: „psychostylistyka”, można lekko się skrzywić. Po co taka filozofia? Z drugiej jednak strony – każdy, komu przydarzyła się np. randka w nie do końca fortunnym stroju, zdaje sobie sprawę, jak wielki wpływ na nasze zachowanie ma to, co nosimy.

– Aryna Sabalenka, liderka rankingu WTA, powiedziała krótko: „Im lepiej wyglądam, tym lepiej gram”. Widzimy podczas meczów, że Białorusinka jest „chodzącą emocją”, a więc dizajn stroju oraz jego kolory rzeczywiście mogą być dla niej niezwykle istotne. Naprawdę mogą dawać energię, zmieniać w jeszcze większą wojowniczkę. Z kolei w przypadku Igi Świątek zauważamy, że liczy się dla niej przede wszystkim funkcjonalność. Strój musi być doskonale wygodny – mówi Iwona Sasin, mentorka stylu, inżynier włókiennictwa.

Naomi Osaka zajmuje obecnie 16. miejsce w rankingu WTA. Urodziła się w Japonii, lecz dorastała w Stanach Zjednoczonych. Fot. Jean Catuffe/Getty Images

„To kort, a nie wybieg”

Aryna Sabalenka podczas meczów ma też na sobie efektowne naszyjniki, a także, od niedawna, 12-karatowy pierścionek zaręczynowy.

– Pewnie, że błyszczy. Mam nadzieję, że będzie rozpraszać moje rywalki – mówiła kilka tygodni temu ze śmiechem.

Żartowała, ale… Tenis jest sportem tak mocno opartym na wręcz chirurgicznej precyzji, iż wydaje się, że nawet lekkie zirytowanie rywalki może mieć wpływ na jej formę sportową.

Naomi Osaka (z lewej) i Laura Siegemund przed meczem I rundy Rolanda Garrosa. Osaka wygrała 6:3, 7:6. Fot. Antonio Borga/Getty Images

W I rundzie trwającego Rolanda Garrosa Niemka Laura Siegemund obserwowała, jak jej rywalka Naomi Osaka wchodzi na kort w sukni, jaką można zobaczyć raczej na wielkich pokazach mody. Osaka następnie się przebrała, ale jej meczowy strój także obiegał od typowego.

– Nic mnie to nie obchodzi, w czym ona występuje, ale ja jestem zdania, że wychodzi na kort, a nie na wybieg. Poza tym w tenisie harmonogram meczu jest zaplanowany co do sekundy, tymczasem Osaka dostała sporo dodatkowego czasu na to, by zrzucić suknię – mówiła po meczu Laura Siegemund.

Naomi Osaka ma 28 lat, jej trenerem jest Tomasz Wiktorowski, były trener Igi Świątek. Fot. Daniel Kopatsch/Getty Images

Naomi Osaka: Dzięki modzie mówię więcej

Niektórzy komentatorzy ze zrozumieniem odnieśli się do słów Laury Siegemund, przypominając, jak często Naomi Osaka powtarza, iż jest osobą bardzo skrytą – a tymczasem traktuje kort tenisowy jak wybieg.

– Ale ja właśnie tutaj nie widzę sprzeczności! Najlepiej wyjaśniała to sama Naomi Osaka, mówiąc: „Jestem z natury małomówna, a dzięki modzie mogę powiedzieć więcej”. Czy zmieni tenis? Zobaczymy. Mnie się bardzo podoba tego rodzaju łączenie mody ze sportem – mówi Iwona Sasin.

Naomi Osaka podczas Australian Open 2026.

Na razie, jak się wydaje, polska ekspertka jest w mniejszości. Widok tenisistki, która przed meczem sunie przez kort w ekstrawaganckiej sukni, powoduje uniesienie brwi wśród dużej części kibiców. Jeden z komentatorów zapytał: „A gdyby faceci wchodzili na kort w garniturze?”.

Daleko do NBA

Obserwujemy dość emocjonalne reakcje, tymczasem u ich źródeł może tkwić jedynie przyzwyczajenie – do tenisa jako sportu, w którym na korcie nie oglądamy tenisistek w eleganckich sukniach. W lidze NBA koszykarze już od dawna są tego rodzaju modelami, a w kategorii: „ekstrawagancja” co najmniej dorównują Naomi Osace.

– Zaznaczmy, że Naomi Osaka wcale nie musi pociągnąć za sobą naśladowczyń. Ale sądzę, że luksusowe marki będą takich szukać. Bo dla nich sport staje się doskonałym nośnikiem tego, czym dzisiaj jest luksus. Kto jeśli nie sportowcy lepiej uosabia dążenie do doskonałości? A jeśli ktoś się boi, że Osaka wywoła rewolucję, to mogę uspokoić w taki sposób: tenisistki na pewno nie będą rozgrywać meczów w tak wyszukanych strojach. Tenis jest tak wymagającym sportem, że zbyt dużo miejsca na ekstrawagancję nie będzie. Chociaż Naomi Osaka idzie dość daleko – kończy Iwona Sasin.

W czwartek Osaka awansowała do III rundy Rolanda Garrosa. Tym razem pokonała Chorwatkę Donnę Vekić.

Iwona Sasin skończyła inżynierię włókiennictwa na Politechnice Łódzkiej, następnie kształciła się we Francji w Lyonie.

