Napięcie wokół niefunkcjonującego rurociągu Przyjaźń wciąż rośnie
Od ataku, który uszkodził ukraiński odcinek rurociągu Przyjaźń i pozbawił Węgry oraz Słowację dostaw rosyjskiej ropy, minął już ponad miesiąc. Budapeszt i Bratysława są przekonane, że tranzyt już dawno mógłby być wznowiony, jednak z powodów politycznych Kijów go blokuje. W efekcie oba państwa sięgają po kolejne środki presji, zwłaszcza że czas działa na ich niekorzyść.
Przez terytorium Ukrainy biegnie południowa nitka rurociągu Przyjaźń, której końcówki znajdują się na Słowacji i na Węgrzech. Fot. Stock
Z tego artykułu dowiesz się…
- W jaki sposób Węgry i Słowacja wywierają presję na Ukrainę, aby przywróciła tranzyt rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń.
- Jakie polityczne i dyplomatyczne działania podejmują na forum europejskim Budapeszt i Bratysława.
- W jaki sposób oba kraje obecnie zabezpieczają swoje potrzeby energetyczne i jakie są perspektywy wyjścia z kryzysu.