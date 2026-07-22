Kategoria artykułu: Biznes
Natura 2000. Czy inwestorzy i deweloperzy wykorzystują lukę planistyczną
Obszary Natura 2000 to nie park narodowy ani rezerwat. Tu inwestycje budowlane i deweloperskie są możliwe. Jednak pod pewnymi warunkami. Ich niespełnienie to pierwszy krok do sporów między inwestorami, urzędami a organizacjami społecznymi.
22.07.2026, 05:15
Sieć Natura 2000 zajmuje około 20 proc. powierzchni lądowej Polski, w tym tereny zurbanizowane. Fot. GettyImages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co chroni program Natura 2000.
- Kiedy inwestycja budowlana lub deweloperska może zostać uznana za zagrożenie dla obszaru Natura 2000.
- Dlaczego skuteczność ochrony Natura 2000 zależy nie tylko od przepisów, ale także od jakości dokumentacji, decyzji urzędników i planów ochrony.