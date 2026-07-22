Natura 2000. Czy inwestorzy i deweloperzy wykorzystują lukę planistyczną

Na obszarach objętych programem Natura 2000 dozwolona jest budowa domów, apartamentów, oczywiście również dróg czy infrastruktury turystycznej. Nie jest to park narodowy ani rezerwat, w którym sama obecność koparki oznacza naruszenie prawa. To jedna z najczęstszych pomyłek w debacie o inwestycjach na terenach cennych przyrodniczo.

Prawdziwe pytanie brzmi inaczej: czy konkretna inwestycja może znacząco negatywnie oddziaływać na to, co w danym obszarze ma być chronione. Chodzi o siedliska, gatunki roślin i zwierząt, ptaki, korytarze ekologiczne, miejsca rozrodu, żerowania lub odpoczynku. Sama linia na mapie nie przesądza więc jeszcze o zakazie zabudowy.

– Co do zasady można zbudować wszystko, o ile inwestycja przejdzie procedurę oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Ta procedura jest bardziej rygorystyczna niż zwykła ocena oddziaływania na środowisko – wskazuje Jakub Klimowicz, prawnik z kancelarii Inlegis.

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Nie teren, lecz siedlisko

Podstawą systemu są przepisy unijne: dyrektywa ptasia oraz dyrektywa siedliskowa. W Polsce najważniejsza jest ustawa o ochronie przyrody.

Natura 2000 nie chroni krajobrazu i konkretnych terenów, od tego są inne formy ochrony przyrody.

Natura 2000 działa inaczej niż klasyczne formy ochrony. Nie chroni po prostu „ładnego krajobrazu” ani każdej łąki, lasu czy brzegu jeziora.

– Natura 2000 nie chroni krajobrazu i konkretnych terenów, od tego są inne formy ochrony przyrody. Zadaniem Natury jest ochrona siedlisk, czyli konkretnych gatunków zwierząt i roślin, oraz generalnie ochrona ptaków – wyjaśnia Jakub Klimowicz.

Przekłada się to oczywiście na decyzje związane z procesem realizacji projektów budowlanych.

– Jeśli na jakiejś działce RDOŚ zidentyfikuje siedlisko gatunku chronionego przez Naturę, to powinien odmówić uzgodnienia decyzji, czy to WZ, czy to pozwolenia na budowę. Jeśli inwestycja nie wpływa na gatunki nią chronione, to nie powinno być przeszkód w realizacji inwestycji – dodaje prawnik.

Procedura bez prostego odsiewu

Zwykła ocena oddziaływania na środowisko zaczyna się od zakwalifikowania inwestycji do odpowiedniej kategorii. W przypadku zabudowy mieszkaniowej znaczenie mają m.in. powierzchnia i lokalizacja. W Naturze 2000 mechanizm jest szerszy. Inwestycja nie musi przekraczać typowych progów powierzchniowych, aby organ zażądał oceny jej wpływu na obszar chroniony.

– Każda inwestycja w Naturze 2000 może się zakwalifikować do tej procedury, jeśli RDOŚ albo inny organ tak stwierdzi – podkreśla Jakub Klimowicz.

Po nałożeniu takiego obowiązku inwestor przedstawia kartę informacyjną przedsięwzięcia. Jeżeli to za mało, organ żąda raportu. To właśnie tu zaczynają się spory o zakres badań, terminy obserwacji i pominięcie skutków skumulowanych.

Granica na mapie nie kończy wpływu

Jednym z najważniejszych nieporozumień jest przekonanie, że znaczenie ma wyłącznie lokalizacja w granicach obszaru. Tymczasem inwestycja położona poza Naturą 2000 również może oddziaływać na jej cele ochrony. Może zmieniać stosunki wodne, zwiększać ruch, generować hałas, światło albo presję turystyczną.

– Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Olsztynie, oceniając możliwość realizacji inwestycji budowlanej lub deweloperskiej zlokalizowanej na obszarze Natura 2000 lub w jego sąsiedztwie, analizuje przede wszystkim, czy przedsięwzięcie może – samodzielnie lub w połączeniu z innymi istniejącymi bądź planowanymi inwestycjami – znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony danego obszaru Natura 2000 – wskazuje Justyna Januszewicz, rzecznik prasowy RDOŚ w Olsztynie.

W takich sprawach ważne są tereny podmokłe, łąki, torfowiska oraz żerowiska ptaków.

– Ocenie podlega nie tylko powierzchnia siedlisk przeznaczonych do przekształcenia, ale również ich jakość, znaczenie dla zachowania właściwego stanu ochrony oraz funkcja ekologiczna. Nawet niewielka ingerencja może zostać uznana za znaczącą, jeżeli dotyczy siedliska o kluczowym znaczeniu dla zachowania przedmiotów ochrony – wyjaśnia rzeczniczka RDOŚ w Olsztynie.



Źródeł negatywnego wpływu może być więcej.

– Znaczenie w ocenach RDOŚ w Olsztynie mają również oddziaływania pośrednie, takie jak hałas, oświetlenie oraz wzrost ruchu komunikacyjnego i turystycznego. Hałas może wpływać na sukces lęgowy ptaków oraz aktywność wielu gatunków zwierząt, natomiast sztuczne oświetlenie zaburza funkcjonowanie nietoperzy, owadów oraz gatunków prowadzących nocny tryb życia – podkreśla Justyna Januszewicz.

Woda, światło, ruch i urbanizacja

W wielu postępowaniach kluczowe okazują się wody gruntowe, retencja, rowy odwadniające, uszczelnienie gruntu i zmiana kierunku odpływu wód. Deweloper może mówić o inwestycji „obok” obszaru chronionego. Organ może badać, czy budowa nie osuszy siedliska albo nie zwiększy presji na ptaki.

Do tego dochodzi efekt domina. Jedna inwestycja może nie zniszczyć obszaru. Kilka podobnych projektów, realizowanych w tej samej dolinie albo nad tym samym jeziorem, może już zmienić funkcjonowanie całego terenu.

– Oceniamy również, czy inwestycja może inicjować proces dalszej urbanizacji terenów dotychczas niezabudowanych, co może prowadzić do stopniowej utraty terenów otwartych, pogorszenia spójności ekologicznej oraz kumulacji oddziaływań – dodaje rzeczniczka RDOŚ w Olsztynie.

Urzędy odmawiają, ale rzadko

Natura 2000 nie jest martwym przepisem. RDOŚ w Olsztynie informuje, że obecnie toczy się tam siedem postępowań dotyczących uzgodnienia warunków realizacji inwestycji mieszkaniowych na terenach objętych tą formą ochrony. W latach 2025-2026 urząd zajmował też negatywne stanowiska wobec wybranych przedsięwzięć deweloperskich.

Odmowy dotyczyły m.in. planowanej zabudowy siedliskowej w gminie Giżycko. W ocenie organu przedsięwzięcie mogło znacząco negatywnie wpłynąć na orlika krzykliwego i żurawia w obszarze Natura 2000 Jezioro Dobskie.

– Na podstawie analizy przedłożonego raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz posiadanych danych, wykazano wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia istotnego, negatywnego wpływu planowanych prac na kluczowe komponenty środowiska przyrodniczego – wskazuje RDOŚ w Olsztynie.

Kolejne przykłady dotyczyły zabudowy mieszkaniowej w gminie Orzysz oraz zespołu jednorodzinnej zabudowy w gminie Wielbark. W obu sprawach urząd wskazywał na ryzyko dla ptaków związanych z terenami otwartymi, podmokłymi albo trwałymi użytkami zielonymi.

– Planowana inwestycja stanowiła również potencjalne zagrożenie dla ptaków związanych z obszarami podmokłymi oraz trwałymi użytkami zielonymi, ze szczególnym uwzględnieniem populacji błotniaka stawowego, żurawia, gąsiorka oraz derkacza – informuje Justyna Januszewicz.

Dokumentacja pod lupą

Podobne wnioski płyną z RDOŚ w Rzeszowie. Tamtejszy urząd podkreśla, że nie istnieje uniwersalny schemat oceny. Każda sprawa ma inną skalę, lokalizację i inne uwarunkowania przyrodnicze. W praktyce niemal każde postępowanie wymaga wyjaśniania szczegółów.

– Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie – nie mamy szablonu oceny ani uniwersalnego sposobu prowadzenia postępowania. Każde zamierzenie inwestycyjne różni się zakresem, skalą i charakterem oddziaływania, a także lokalizacją, a co za tym idzie uwarunkowaniami przyrodniczymi – wskazuje Łukasz Lis, rzecznik prasowy RDOŚ w Rzeszowie.

Największe napięcia nie dotyczą więc samego zakazu budowy, lecz jakości dowodów.

Urzędy wskazują na powtarzające się braki w inwentaryzacjach i ekspertyzach. Problemem bywa również założenie, że inwestycja poza granicą obszaru nie wymaga głębszej analizy.

– Dokumentacja przedkładana przez inwestorów nie zawsze jest kompletna i wolna od nieprawidłowości. Najczęściej stwierdzane uchybienia dotyczą niewystarczającej inwentaryzacji przyrodniczej, nieuwzględnienia oddziaływań skumulowanych lub błędnego założenia, że lokalizacja przedsięwzięcia nawet poza granicami obszaru Natura 2000 wyklucza możliwość oddziaływania na cele i przedmioty jego ochrony – podkreśla rzecznik RDOŚ w Rzeszowie.

Dokumentacja przedkładana przez inwestorów nie zawsze jest kompletna i wolna od nieprawidłowości.

Jednocześnie skala odmów nie jest duża. Rzeszowski RDOŚ informuje, że w tym roku zarejestrowano 126 opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000. Dziewięć spraw wymagało raportu. Rok wcześniej takich opinii było 235, a 23 zakończyły się raportem.

– Tego rodzaju braki są weryfikowane w toku postępowania i stanowią najczęstszą przyczynę kierowania do inwestorów wezwań do uzupełnienia dokumentacji. Jednak skala odmów nie jest duża. Są to pojedyncze przypadki – zaznacza Łukasz Lis.

Centralny nadzór ma ograniczenia

Pytanie o skuteczność ochrony prowadzi do GDOŚ. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) nie prowadzi centralnego rejestru planowanych inwestycji na obszarach chronionych.

– Sieć Natura 2000 zajmuje około 20 proc. powierzchni lądowej Polski, w tym tereny zurbanizowane, dlatego też nie mamy możliwości, aby na poziomie centralnym kontrolować proces inwestycyjny w takiej skali – informuje Joanna Niedźwiecka, rzecznik prasowy GDOŚ.

Obszary Natura 2000 w Polsce. Sieć chroni najcenniejsze siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin, zwierząt i ptaków, ale nie oznacza automatycznego zakazu inwestowania. Źródło: platforma OnGeo

Z punktu widzenia inwestorów i samorządów istotne jest to, że na obszarach Natura 2000 nie obowiązuje generalny zakaz budowy. GDOŚ odwołuje się tu do art. 33 ustawy o ochronie przyrody.

– Na obszarach Natura 2000 nie ma zakazu budowy. Zgodnie z art. 33 ustawy o ochronie przyrody, zabronione jest podejmowanie działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszarów Natura 2000, przy czym w przypadku działań mogących oddziaływać konieczne jest przeprowadzenie odpowiedniej oceny oddziaływania, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie OOŚ – wyjaśnia Joanna Niedźwiecka.

GDOŚ jest organem drugiej instancji dla decyzji wydawanych przez regionalne dyrekcje. W bieżące działania RDOŚ nie może jednak ingerować.

– W przypadku budowy, która nie została wcześniej prawidłowo zatwierdzona przez RDOŚ, możliwe jest wszczęcie postępowania w trybie art. 37 ustawy o ochronie przyrody i wstrzymanie prac. Postępowania tego typu są bardzo skomplikowane i wymagają wykazania konkretnych zagrożeń ze strony inwestycji na cele ochrony obszaru Natura 2000 – wskazuje rzeczniczka GDOŚ.

Dobrym przykładem pułapki uproszczeń jest zamek w Stobnicy. Obiekt powstaje na terenie obszaru Natura 2000 Puszcza Notecka, ale GDOŚ podkreśla, że spór administracyjny nie dotyczył bezpośrednio wpływu inwestycji na cele ochrony obszaru.

Luka w planach ochrony

Najpoważniejszy problem systemu nie polega na tym, że przepisy pozwalają budować. Polega raczej na tym, że ochrona często działa bez pełnego zaplecza planistycznego. Plany ochrony i plany zadań ochronnych powinny wskazywać cele, zagrożenia oraz działania potrzebne dla danego obszaru. Bez nich organom trudniej egzekwować spójne wymagania, a inwestorom łatwiej twierdzić, że reguły są niejasne.

– Moim zdaniem przepisy są wystarczające, gorzej z ich stosowaniem. Podstawowym narzędziem ochrony na obszarze Natura 2000 są plany ochrony oraz plany zadań ochronnych. Polska ma obowiązek przyjęcia takich planów, ale nie wszystkie obszary je mają – wskazuje Jakub Klimowicz.

Najwyższa Izba Kontroli w raporcie z maja 2026 r. pokazała skalę tego problemu. Do końca czerwca 2024 r. dla 241 obszarów Natura 2000, czyli 25,5 proc. całej sieci, nie ustanowiono dokumentów planistycznych określających cele i środki ochronne.

NIK nie przesądza jednak, że tę lukę wykorzystują inwestorzy lub deweloperzy. Rzecznik Izby wyraźnie zaznacza, że zakres kontroli był inny.

– Kontrola P/24/043 „Tworzenie i zarządzanie obszarami Natura 2000 w Polsce” była skoncentrowana na wdrożeniu i stosowaniu dyrektywy siedliskowej oraz ptasiej – informuje Bartłomiej Pograniczny, rzecznik prasowy NIK.

Kontrolerzy sprawdzali m.in., czy obszary prawidłowo utworzono, czy rzetelnie realizowano na nich zadania, jak je finansowano i nadzorowano oraz czy przepisy unijne zostały właściwie przeniesione do prawa krajowego.

– Wyniki kontroli nie dają podstaw, by w sposób jednoznaczny stwierdzić, czy inwestorzy i deweloperzy wykorzystują lukę planistyczną – podkreśla Bartłomiej Pograniczny.

NIK: mamy związane ręce

Raport pokazuje jednak słabość zarządzania siecią. NIK wskazała m.in., że GDOŚ i regionalni dyrektorzy ochrony środowiska nie korzystali z danych ARiMR o ponad 1 tys. przypadkach przekształcenia cennych przyrodniczo trwałych użytków zielonych na obszarach Natura 2000 w latach 2019-2023. To nie dotyczy bezpośrednio deweloperów, ale pokazuje problem z wczesnym wykrywaniem zagrożeń.

– NIK jako organ konstytucyjny działający na podstawie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, zobowiązany jest realizować w pierwszej kolejności zadania kontrolne zawarte w rocznym planie pracy oraz na zlecenie sejmu lub jego organów, a także – na wniosek Prezydenta RP i prezesa Rady Ministrów. W związku z tym możliwość podejmowania badań pozaplanowych, odnoszących się do zagadnień zgłaszanych na bieżąco, jest znacznie ograniczona – wyjaśnia Bartłomiej Pograniczny.

Wniosek jest więc mniej efektowny niż publicystyczne hasło o zakazie budowy. Natura 2000 nie ma zatrzymać każdej inwestycji. Ma wymusić ocenę jej wpływu na konkretne siedliska i gatunki.



Jeżeli działa dobrze, pozwala budować tam, gdzie nie ma szkody, i blokuje tam, gdzie ryzyko jest zbyt duże. Jeżeli działa źle, wszystko zależy od dokumentacji, determinacji urzędników i tego, czy ktoś w porę zauważy, że na papierze nie widać przyrody, która znika w terenie.