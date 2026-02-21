Kategoria artykułu: Kultura
Neuroróżnorodność, tkanina jak tkanka i „duchowy” rave w Zachęcie
Co to znaczy, że sztuka może być neuroużyteczna? Jak praca twórcza sprawia, że proces i materia przejmują kontrolę nad człowiekiem? Czy można zanurzyć się w emocjach i sięgnąć do korzeni muzyki klubowej? Na te pytania odpowiadają dwie nowe i jedna kończąca się wystawa trzech różnych artystek: Karoliny Wiktor, Krystyny-Wojtyny-Drouet i Christelle Oyri, których wspólnym mianownikiem jest głęboka uważność na doświadczenie i proces.
21.02.2026, 06:45
Praca Karoliny Wiktor, dzięki uprzejmości artystki. Materiały prasowe Zachęty.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie wystawy można oglądać w warszawskiej Zachęcie.
- O doświadczeniu artystki, które w praktyczny sposób pomaga osobom po udarze mózgu.
- O 100-letniej przedstawicielce polskiej szkoły tkaniny, która nadal tworzy i ma się świetnie.