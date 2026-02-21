Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat Technologia
Nie będzie „demokratyzacji” AI? USA górą po szczycie w Delhi
86 krajów podpisało ogłoszoną w weekend deklarację po AI Impact Summit w stolicy Indii. Delhi pozycjonuje się jako ważny gracz w dyskusji o globalnym zarządzaniu sztuczną inteligencją. Ale pierwsze skrzypce w rozwoju technologii nadal grają USA i Chiny.
21.02.2026, 17:35
Uczestnicy AI Impact Summit w Delhi. Indie były gospodarzem szczytu na temat sztucznej inteligencji jako pierwszy kraj Globalnego Południa. Fot. Ruhani Kaur / Bloomberg / Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego szczyt AI po raz pierwszy zorganizowano w kraju Globalnego Południa i jak Delhi próbuje zająć miejsce przy stole, przy którym siedzą Waszyngton i Pekin.
- Co znalazło się w podpisanej 21 lutego Deklaracji Delhijskiej i jakie napięcia towarzyszyły jej negocjowaniu.
- Jak reakcje ekspertów i organizacji pozarządowych obnażają przepaść między „demokratyczną” retoryką a realną koncentracją wpływów w wyścigu AI.