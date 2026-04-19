Nie tylko Francja. Dlaczego francuski znów staje się językiem wpływu?

Prezydent USA Donald Trump potrafi żartować z akcentu Emmanuela Macrona, gdy ten mówi po angielsku, ale w Kanadzie język francuski traktowany jest z pełną powagą – i to rosnącą. Nie tylko dlatego, że jest jednym z dwóch języków oficjalnych. Również dlatego, że dobrze brzmi w nim zasada „gospodarka, głupcze”.

Jeśli ktoś nie słyszał o La Francophonie, warto nadrobić zaległości. To realna alternatywa dla budowania relacji z krajami Afryki i Azji. Keith Gottschalk, poeta i politolog z University of the Western Cape, pisał o trwałości Commonwealth of Nations jako wspólnoty opartej na języku. Wskazywał, że ten model inspirował inne inicjatywy – w tym frankofonię, wspólnotę państw portugalskojęzycznych czy Wspólnotę Niepodległych Państw. Już wtedy podkreślał, że tego typu struktury mogą funkcjonować jako sieci wpływu i współpracy, niezależnie od klasycznych układów geopolitycznych.

Dziś widać to wyraźnie. La Francophonie skupia 93 państwa, rządy i obserwatorów – to ponad miliard ludzi, z czego blisko 40 proc. posługuje się językiem francuskim. Wśród krajów założycielskich znajduje się Kanada, a Polska uczestniczy w organizacji jako obserwator – podobnie jak Ukraina czy niemiecki region Saara.

Francuski staje się więc nie tylko językiem komunikacji, ale narzędziem budowania wpływów i relacji – alternatywną siecią powiązań między państwami, która rozwija się równolegle do dominujących struktur anglojęzycznych.

Warto wiedzieć Frankofońskie statystyki Termin „frankofonia” został wprowadzony pod koniec XIX w. przez francuskiego geografa Onésime'a Reclusa. Skala i zasięg: 93 państwa, rządy i obserwatorzy zrzeszeni w Organisation internationale de la Francophonie

1,4 mld mieszkańców krajów należących do tej wspólnoty

396 mln osób posługujących się językiem francuskim

16,5 proc. udziału w światowym PKB Status języka francuskiego: 13 państw, w których francuski jest jedynym językiem urzędowym

16 państw, w których francuski jest jednym z języków oficjalnych Organisation internationale de la Francophonie, World Population Review

La Francophonie rośnie w siłę

Pod koniec marca 2026 r. minister spraw zagranicznych Kanady Anita Anand poinformowała, że Kanada chce być gospodarzem szczytu La Francophonie w 2028 r. W oficjalnym komunikacie pojawiło się zdanie, które – w czasie, gdy prezydent USA Donald Trump otwarcie dystansuje się od organizacji wielostronnych, w tym rozważa ograniczenie zaangażowania w NATO – nabiera nowego znaczenia. Minister Anand podkreśliła, że propozycja Kanady jest „potwierdzeniem zobowiązania do promocji języka francuskiego, różnorodności kulturowej i współpracy wielostronnej”.

W Kanadzie język francuski wyrasta na jedną z kluczowych osi odróżniających kraj od USA. Choć posługuje się nim około jednej piątej obywateli, jego znaczenie polityczne rośnie – szczególnie od momentu powrotu Donalda Trumpa do Białego Domu. Mark Carney swoją pierwszą podróż zagraniczną jako premier w marcu 2025 r. odbył do Paryża, a następnie do Londynu – co było czytelnym sygnałem priorytetów dyplomatycznych.

Na świecie jest około 396 mln frankofonów, z czego ok. 8 mln mieszka w Kanadzie – nie tylko w prowincji Québec. W Afryce językiem francuskim posługuje się około 120 mln osób w 24 krajach. W marcu ub.r. rząd Kanady przyjął strategię dla Afryki, uznając rosnące znaczenie kontynentu i rolę współpracy w ramach organizacji takich jak ONZ, G20 oraz La Francophonie. To nie tylko wymiar gospodarczy – Kanada wspiera finansowo m.in. Agence universitaire de la Francophonie, sieć obejmującą ponad tysiąc instytucji edukacyjnych i badawczych w ponad 100 krajach. W oficjalnych komunikatach podkreśla się, że frankofonia odgrywa istotną rolę w promocji demokracji, praw człowieka, edukacji, odporności gospodarki i zrównoważonego rozwoju – obszarów, wobec których część amerykańskich polityków przyjmuje dziś bardziej sceptyczne stanowisko.

Z francuskim w kosmos

5 kwietnia, przy okazji misji Artemis II, Mark Carney napisał w serwisie X o „pierwszym astronaucie mówiącym po francusku lecącym w kierunku Księżyca” – Kanadyjczyku Jeremym Hansenie. Astronauta, jeden z członków załogi, mówił o znaczeniu pasji i pracy zespołowej – po francusku, z wyraźnym angielskim akcentem. Dla premiera był to jednak symbol – francuski jako element kanadyjskiej tożsamości i atut wizerunkowy.

Zaledwie tydzień wcześniej język stał się osią sporu polityczno-biznesowego. Prezes Air Canada, Michael Rousseau, mieszkający od lat w Montrealu, przyznał, że nie posługuje się językiem francuskim. W kontekście tragicznego wypadku na lotnisku LaGuardia Airport jego ograniczona komunikacja po francusku wywołała falę krytyki. Mark Carney podkreślił, że firmy takie jak Air Canada mają szczególną odpowiedzialność za to, by komunikować się w obu językach urzędowych. Parlament Québecu wezwał prezesa do rezygnacji, a sam Rousseau zapowiedział odejście najpóźniej do końca września 2027 r.

Spór nabrał dodatkowego wymiaru, gdy w obronie prezesa wystąpił Elon Musk, krytykując przepisy językowe w Québecu. Nie poprawiło to jednak sytuacji Rousseau – według badańAngus Reid Institute aż 79 proc. Kanadyjczyków ma negatywną opinię o Musku, w tym 84 proc. mieszkańców Québecu.

Język francuski w Kanadzie przestaje być więc wyłącznie kwestią kultury czy administracji. Staje się narzędziem polityki, symbolem tożsamości i elementem realnej odpowiedzialności – zarówno w dyplomacji, jak i w biznesie.

C'est l’économie, idiot !

Tak – w dosłownym tłumaczeniu – brzmiałoby po francusku hasło kampanii wyborczej Billa Clintona. I właśnie w tym duchu należy dziś czytać rosnące znaczenie języka, w którym giełda to bourse des valeurs.

Relacje z Québecu pokazują, że język staje się miękkim, ale realnym narzędziem gospodarki. Po decyzjach Donalda Trumpa o wprowadzeniu ceł – szczególnie dotkliwych dla quebeckiego aluminium – szybko wzrosło zainteresowanie dywersyfikacją kontaktów handlowych. Znajomość francuskiego nie była warunkiem koniecznym, ale stawała się wyraźnym atutem. Rozmowy z lokalnymi politykami, którzy biegle posługiwali się angielskim, wyraźnie zmieniały temperaturę, gdy przechodziły na francuski – relacje stawały się bliższe, mniej formalne, bardziej „swoje”.

Dane potwierdzają tę zmianę. Po pierwszym kwartale 2025 r., wraz z wprowadzeniem 25 proc. ceł na kanadyjskie aluminium, eksport z Québecu do USA spadł z ponad 95 proc. do 78 proc. w drugim kwartale. W tym samym czasie udział Europy wzrósł z marginalnych 0,2 proc. do 18 proc. Jak zauważa magazyn „The Logic”, eksport kanadyjskiego aluminium do Polski zwiększył się czterokrotnie. Firmy takie jak Aluminerie Alouette przeszły drogę od kilku procent udziału europejskich odbiorców do ponad połowy w skali roku. Język – choć niewidoczny w tabelach – okazał się jednym z katalizatorów tej zmiany.

Francuski nie kończy się jednak na Europie. Dzięki La Francophonie otwiera się dostęp do rynków afrykańskich – tych samych, o które coraz aktywniej zabiegają Chiny i Rosja. Jak wskazuje Kathleen Stein-Smith z Fairleigh Dickinson University, Afryka staje się kluczowym obszarem dla przyszłości języka francuskiego. To nie tylko kwestia kultury – francuski daje dostęp do edukacji, informacji i ścieżek kariery. Przy tym realnie ułatwia prowadzenie biznesu z partnerami zagranicznymi.

Paradoks historii polega na tym, że wiele państw afrykańskich – mimo trudnej kolonialnej przeszłości – nie odrzuciło francuskiego jako narzędzia komunikacji i rozwoju. W Kanadzie „bonjour” również nie brzmi jak obelga. Przeciwnie – dla niemal 400 mln ludzi na świecie pozostaje językiem możliwości.