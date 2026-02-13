Kategoria artykułu: Polityka
Najbardziej medialni politycy. Nie tylko prezydent i premier, Ziobro z największym skokiem zainteresowania
Prezydenckie weta oraz węgierski azyl polityczny znalazły odzwierciedlenie w danych o medialności polityków. Karol Nawrocki zwiększył przewagę nad Donaldem Tuskiem.
13.02.2026, 05:30
Największy skokowy wzrost liczby wzmianek w mediach dotyczył Zbigniewa Ziobry. Fot. PAP/Art Service
Z tego artykułu dowiesz się…
- Którzy polscy politycy wzbudzali w styczniu największe zainteresowanie mediów.
- Skąd brały się skokowe wzrosty zainteresowania politykami, o których było głośno.
- Jaka była skala interakcji na platformach społecznościowych.