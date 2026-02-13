Najbardziej medialni politycy. Nie tylko prezydent i premier, Ziobro z największym skokiem zainteresowania

Pierwszy miesiąc roku przyniósł kilka zmian w medialności polityków i partii politycznych. Tak wynika z raportu firmy Mediaboard dotyczącego widoczności polityków w mediach oraz zaangażowaniu, które generują na platformach społecznościowych.

Liczba publikacji w styczniu. Rośnie przewaga prezydenta nad premierem

W styczniu podobnie jak w grudniu, w centrum uwagi byli prezydent Karol Nawrocki oraz premier Donald Tusk. Wzrosła jednak przewaga prezydenta. W grudniu różnica w liczbie publikacji była większa na korzyść prezydenta o ok. 5,2 tys. Miesiąc później wyniosła ok. 7,5 tys.

Wśród ośmiu polityków, którym media poświęciły w styczniu najwięcej uwagi, znalazł się Szymon Hołownia, którego miesiąc wcześniej nie było w pierwszej ósemce. O byłym już liderze Polski 2050 było głośno w kontekście wyborów szefostwa jego partii oraz publicznych spekulacji o pozostaniu w roli lidera ugrupowania.

Znacznie częściej niż w grudniu wzmiankowano też nazwisko byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. W styczniu media poświęcały sporo uwagi azylowi politycznemu otrzymanemu na Węgrzech.

Rekordzistą w liczbie dziennych wzmianek był prezydent Karol Nawrocki. 9 stycznia w mediach było aż 2308 wzmianek na jego temat. Tego dnia Kancelaria Prezydenta RP poinformowała o podpisaniu przez prezydenta ośmiu ustaw oraz zawetowaniu trzech.

Skok liczby wzmianek o Ziobrze

Drugi dzienny wynik należał do Zbigniewa Ziobry. 12 stycznia poświęcono mu aż 2225 wzmianek. Tego dnia były minister sprawiedliwości wraz z prawnikiem poinformował o otrzymaniu azylu politycznego przyznanego przez władze Węgier. Jeszcze dzień wcześniej w mediach było raptem 39 wzmianek o wiceprezesie Prawa i Sprawiedliwości. O politycznych skutkach tej sprawy pisaliśmy w XYZ.

Niewiele niższy wynik prezydent Karol Nawrocki osiągnął 22 stycznia. Tego dnia prezydent był wzmiankowany 2205 razy. Przemawiał wtedy na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos.

Wśród polityków, o których wzmianki docierały najszerzej, dominują prezydent i premier. Za nimi – choć z zasięgiem ok. dwukrotnie niższym znalazł się Szymon Hołownia. O byłym marszałku sejmu było głośno w kontekście wyborów jego następczyni w Polsce 2050. Ustępujący lider publicznie rozważał ponowny start w wyborach.

W pierwszej ósemce polityków znalazła się także Paulina Hennig-Kloska z Polski 2050. Minister klimatu i środowiska mimo drugiego miejsca w pierwszej turze partyjnych wyborów była faworytką przed drugą turą. Choć często pojawiała się w mediach, a jej stronnicy publicznie deklarowali jej poparcie, przegrała jednak z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz

Dominacja PiS-u

Wśród partii politycznych dominuje Prawo i Sprawiedliwość. Liczba publikacji na temat PiS-u ponad dwukrotnie przewyższa liczbę publikacji na temat Koalicji Obywatelskiej. Pozostałe partie są daleko w tyle.

Choć dane uwzględniają Konfederację, to biorą pod uwagę również osobne publikacje na temat tworzących ją Ruchu Narodowego i Nowej Nadziei. Nawet bez sumowania z wynikami Ruchu Narodowego i Nowej Nadziei liczba publikacji na temat Konfederacji kilkukrotnie przewyższa liczbę publikacji na temat Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

KO wciąż zdarza się być określaną w mediach jako Platforma Obywatelska, choć w październiku miał miejsce rebranding partii.

Wzmianki na temat PiS-u mają też największą siłę przebicia. Wspólny zasięg czterech partii koalicyjnych jest na porównywalnym poziomie.

Europosłanka Konfederacji angażuje najbardziej

Jak wyglądała styczniowa aktywność polityków na konkretnych platformach społecznościowych? Na Facebooku najbardziej angażujący profil prowadzi Ewa Zajączkowska-Hernik, europosłanka Konfederacji. Jej treści wzbudziły w styczniu ponad 2,1 mln interakcji.

Niewiele mniej interakcji było z profilem Patryka Jakiego, eurodeputowanego PiS. Na Około milion wyniosły interakcje z profilami Donalda Tuska, Karola Nawrockiego i Grzegorza Brauna.

Na Instagramie Ewa Zajączkowska-Hernik również miała wysoką liczbę interakcji. Wyprzedził ją jednak premier Donald Tusk, który miał ich ok. 50 tys. więcej. Niewiele mniej od europosłanki Konfederacji miał prezydent Karol Nawrocki, który zamyka instagramowe indywidualne podium. Pozostali politycy zostali w tyle. Czwarty w stawce Sławomir Mentzen miał ponad dwukrotnie mniej interakcji niż prezydent.

Na Twitterze przoduje Giertych

Na platformie X (dawnym Twitterze) najbardziej angażujący profil należy do Romana Giertycha. Profil posła KO wzbudził w styczniu ponad 827 tys. interakcji. Ok. 100 tys. interakcji mniej wzbudził profil premiera. Trzecim politykiem, którego twitterowy profil wzbudził ponad pół miliona interakcji, jest Radosław Sikorski.

W czołówce jest jeszcze były premier Mateusz Morawiecki. Treści na jego profilu wywołały ponad 383 tys. reakcji. Poza wymienionymi żaden inny polityk nie miał powyżej 100 tys. interakcji.

W badaniach interakcji na TikToku doszło do zaskoczenia. Lider Konfederacji Sławomir Mentzen długo dominował, także w grudniu. W styczniu, pod względem liczby interakcji na TikToku, spadł aż na piąte miejsce. W tej kategorii prowadzi europoseł PiS Patryk Jaki.

Na kolejnych miejscach są premier Donald Tusk, prezydent Karol Nawrocki oraz europoseł Nowej Lewicy Robert Biedroń.

Partia Brauna rośnie w siłę w mediach społecznościowych

Z jaką siłą partie polityczne angażują swoich odbiorców na platformach społecznościowych? Na Facebooku najwięcej interakcji wzbudza profil Konfederacji. W dywersyfikowaniu przekazu pomagają również osobne profile Nowej Nadziei i Ruchu Narodowego, które wspólnie tworzą Konfederację.

Drugi profil, wzbudzający najwięcej interakcji, należy do KO. Jej wynik jest o niemal pół miliona niższy niż Konfederacji.

Podium zamyka Konfederacja Korony Polskiej. Profil partii Grzegorza Brauna ma na Facebooku niewielką przewagę nad profilem PiS-u.

Na Instagramie wśród partyjnych profili króluje KO. Ma ponad dwukrotną przewagę nad drugą Konfederacją.

Liczne interakcje wzbudzają profile partii lewicowych. Nowa Lewica miała o niespełna 6 tys. reakcji mniej niż Konfederacja. Za nią jest partia Razem.

Na platformie X (dawniej Twitter) najwięcej interakcji wzbudza partyjny profil KO. Niemal dwukrotnie mniej interakcji wzbudza profil PiS. Niewiele niższy wynik ma Konfederacja Korony Polskiej, która wzbudziła ok. 40 tys. więcej interakcji niż Konfederacja.

Bardzo niski wynik zanotował profil Konfederacji. To zaledwie sześć interakcji. Ten profil jest jednak w ostatnim czasie wykorzystywany głównie do podawania dalej treści publikowanych na osobistych profilach polityków tej frakcji Konfederacji.

PSL zaniedbuje TikToka. PiS wyprzedza KO

Na TikToku PiS wyprzedziło KO, które dominowało w grudniu. TikTokowe profile partii lewicowych wzbudziły w styczniu wielokrotnie wyższą liczbę interakcji niż profile partii tworzących Konfederację. W porównaniu z grudniem partia Razem znacząco wyprzedziła profile Konfederacji i Ruchu Narodowego.

Zaskakująco wypadło PSL. Choć profil Ludowców na TikToku ma prawie 30 tys. obserwujących, to jednak w styczniu nie pojawił się na nim żaden materiał.

