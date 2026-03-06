Kategoria artykułu: Biznes
Nie zawody fizyczne, a białe kołnierzyki. Komu zagraża sztuczna inteligencja? (RAPORT)
Anthropic, amerykańska firma zajmująca się wdrożeniami AI, opublikowała raport o wpływie sztucznej inteligencji na rynek pracy. Analitycy wymieniają branże, w których już obecnie istnieje potencjał do wykorzystania sztucznej inteligencji. Prognozują przy tym, w których z wymienionych sektorów automatyzacja będzie w stanie wyprzeć ludzką pracę.
Autorzy raportu zwrócili uwagi, że dotychczasowe badania nad sztuczną inteligencją i prognozy dotyczące jej wpływu na rynek nie zawsze okazywały się trafione Fot. PAP/Tytus Żmijewski
Z tego artykułu dowiesz się…
- Które zawody są najbardziej narażone na wpływ sztucznej inteligencji.
- W jaki sposób sztuczna inteligencja zmieni rynek pracy.
- Jakie kompetencje będą w cenione na rynku w dobie automatyzacji pracy.