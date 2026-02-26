Kategoria artykułu: Biznes
Niepewność to nowa normalność. Jak prezesi budują przewagę w erze AI (DEBATA)
Technologia zmienia reguły biznesowej gry szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. A to wymaga nowych kompetencji menedżerów i organizacyjnej odporności. Jak wygrać w czasach niepewności - o tym dyskutowali szefowie najważniejszych firm podczas spotkania zorganizowanego przez XYZ i PwC w Polskiej Radzie Biznesu.
26.02.2026, 03:50
O tym jak powinno wyglądać przywódctwo w czasach niepewności i AI rozmawiali Grzegorz Nawacki (XYZ) oraz liderzy – Krzysztof Krawczyk (CVC Partners), Michał Mastalerz (PwC Polska), Iwona Szylar (Microsoft), Dariusz Grzeszczak (GK ERBUD) i Szymon Midera (PKO Bank Polski).
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego tylko 6 proc. polskich prezesów zwiększa inwestycje w AI, podczas gdy globalnie robi to 22 proc. liderów.
- Jak polskie firmy definiują dziś rolę sztucznej inteligencji, czy jest to narzędzie do redukcji kosztów, czy źródło nowych przychodów?
- Jakie bariery wewnętrzne spowalniają transformację technologiczną.