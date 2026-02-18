Obudzić inwestycje
Kategoria artykułu: Biznes
Jak obudzić inwestycje na rynku zbrojeniowym? (DEBATA)
Nadchodzące lata przyniosą rekordowy poziom finansowania sektora obronnego. Jak sprawić, by to polskie firmy skorzystały na tym najbardziej oraz jak w związku z tym powinna wyglądać współpraca między rządem a sektorem prywatnym?
Uczestnicy debaty w redakcji XYZ. Od lewej: przewodniczący Platformy Bezpieczeństwa i Obronności w Pracodawcach RP Tomasz Zakrzewski, doradca ministra obrony narodowej Maciej Samsonowicz, asystent szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Krzysztof Król, redaktor naczelny XYZ Grzegorz Nawacki, prezes Centrum Łukasiewicz dr Hubert Cichocki, prezes zarządu Grupy Pekabex Robert Jędrzejowski, doradca zarządu ds. środków wybuchowych w Niewiadów PGM Michał Lubiński. Fot. Jakub Kuźmiński, XYZ.
Z tego artykułu dowiesz się…
- W jaki sposób Ministerstwo Obrony Narodowej chce ułatwić inwestycje militarne w kontekście wymogów środowiskowych.
- Jakie systemowe bariery blokują prywatnym firmom dostęp do kontraktów i dlaczego eksperci uważają podział na sektor państwowy i prywatny za fałszywy.
- Jakie problemy mogą czekać sektor zbrojeniowy po ustaniu inwestycyjnej fali i nasyceniu armii sprzętem oraz jaki warunek współpracy z firmami zbrojeniowymi stawia sektor finansowy.