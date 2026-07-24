Niewielkie spadki na warszawskiej giełdzie, Modivo z największą stratą. Dzień na GPW 24 lipca 2026 r.
Piątkowa sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych była tą z gatunku spokojnych. Główne indeksy warszawskiego parkietu odnotowały niewielkie spadki, nieprzekraczające kilkudziesięciu setnych procenta. W gronie WIG20 największą dzienną przecenę zaliczyły akcje spółki Modivo.
Fot. John Guillemin/Bloomberg/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak przebiegła piątkowa sesja na GPW.
- Jakie wydarzenia mogą mieć wpływ na warszawską giełdę w przyszłym tygodniu.
- Kurs której spółki spośród WIG20 urósł najbardziej, a notowania której w największym stopniu spadły.