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Kategorie artykułu: Biznes Newsy

Niewielkie spadki na warszawskiej giełdzie, Modivo z największą stratą. Dzień na GPW 24 lipca 2026 r.

Piątkowa sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych była tą z gatunku spokojnych. Główne indeksy warszawskiego parkietu odnotowały niewielkie spadki, nieprzekraczające kilkudziesięciu setnych procenta. W gronie WIG20 największą dzienną przecenę zaliczyły akcje spółki Modivo.

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24.07.2026, 17:31
Fot. John Guillemin/Bloomberg/Getty Images

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Jak przebiegła piątkowa sesja na GPW.
  2. Jakie wydarzenia mogą mieć wpływ na warszawską giełdę w przyszłym tygodniu.
  3. Kurs której spółki spośród WIG20 urósł najbardziej, a notowania której w największym stopniu spadły.
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Tuż przed weekendem wartość głównego indeksu GPW – WIG – skurczyła się o 0,05 proc., do 143 583 pkt wartości. W podobny sposób przebiegła sesja także w przypadku pozostałych dużych indeksów. WIG20, skupiający największe spółki, stracił 0,13 proc. na wartości, spadając do 3826 pkt.

W przypadku mWGI40 straty wyniosły 0,07 proc., ustanawiając wartość indeksu na poziomie 9869 pkt. Wyjątkiem był sWGI80, który odnotował niewielki wzrost, bo o 0,14 proc., do 30 651 pkt.

– Dzisiejsza sesja jest bez historii – powiedział w rozmowie z PAP Biznes Mateusz Chrzanowski, analityk Noble Securities. Ekspert przyznał, że po ostatnich tygodniach wzrostów na warszawski parkiet przyszedł czas na korektę. Ponadto inwestorzy czekają na to, co przyniesie przyszły tydzień, który ma obfitować w raporty kwartalne amerykańskich spółek.

– W przyszłym tygodniu dużo będzie zależeć od rynków zagranicznych, czyli kwestii Bliskiego Wschodu i cen ropy, bo to najbardziej interesuje inwestorów pod kątem ryzyk inflacyjnych. Do tego dochodzi sezon wyników kwartalnych w Stanach. Póki co CAPEX-y na AI są cały czas podwyższane, co generuje obawy – powiedział Mateusz Chrzanowski.

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W jego opinii notowania na GPW będą szły bokiem, czyli nie należy spodziewać się ani znaczących wzrostów, ani spadków. – Trudno znaleźć argumenty byśmy mieli zyskiwać względem innych rynków – dodał.

Notowania spółek WIG20 nie wyróżniły się na tle rynku

Względny spokój można było zauważyć także na akcjach spółek z indeksu WIG20. W ogólnym rozrachunku 11 firm zanotowało spadki, 8 wzrosty, a jedna wyszła na zero. Przy czym wahania kursów nie były duże, bo amplituda nie przekroczyła 2 proc. ani w jedną, ani w drugą stronę.

Największy spadek zanotowała spółka Modivo, której notowania obniżyły się o 1,64 proc. Druga pod tym względem PGE straciła 1,04 proc. względem otwarcia.

Wartość indeksu pociągnął także kurs Orlenu. Wczoraj koncern naftowy mógł pochwalić się rekordową ceną akcji, a co za tym idzie historyczną kapitalizacją. Dzisiejsza sesja upłynęła pod znakiem spadku, z uwagi na korektę na rynku ropy.

Najwyższy wzrost w czasie piątkowej sesji należał do Pepco, którego akcje podrożały o 0,88 proc. Nieznacznie niższy wynik odnotował Erste Bank (0,85 proc.), a podium zamknęła Grupa Kruk (0,64 proc.). Spółką, której notowania nie uległy zmianie, był PZU.

Główne wnioski

  1. Piątkowa sesja na GPW przebiegła spokojnie, choć pod znakiem niewielkich spadków. WIG obniżył swoją wartość o 0,05 proc., WIG20 o 0,13 proc., a mWGI40 o 0,07 proc. Niewielki wzrost zaliczył sWIG80, bo o 0,18 proc.
  2. Dzisiejsza sesja jest bez historii – tak skomentował piątkowe notowania Mateusz Chrzanowski, analityk Noble Securities. W jego ocenie w przyszłym tygodniu ważnymi wydarzeniami, które będą obserwowane przez inwestorów, to kwartalne raporty amerykańskich spółek i notowania ropy naftowej.
  3. W WIG20 11 spółek zakończyło handel pod kreską, 8 na plusie, a jedna wyszła na zero. Największy spadek odnotowały akcje Modivo – o 1,64 proc. Największy wzrost zaliczyły notowania Pepco – o 0,88 proc.