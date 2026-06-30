Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Polacy chcą nowego Leppera. Badanie jakościowe CBOS czerwoną kartką dla polskiej klasy politycznej
Frustracja kolejkami do lekarza, kryzys mieszkaniowy, a przede wszystkim ogromny zawód klasą polityczną i mediami głównego nurtu. Taki obraz emocji społecznych wyłania się z najnowszego badania jakościowego przeprowadzonego przez CBOS. Wnioski dla całej klasy politycznej są druzgocące.
30.06.2026, 05:00
Z najnowszego badania jakościowego CBOS wynika, że dla Polaków najbardziej palące są trzy kwestie: kryzys ochrony zdrowia, stosunek do Ukraińców w Polsce oraz sytuacja mieszkaniowa. Podglebiem do tych emocji jest skrajnie niskie zaufanie do polityków i instytucji publicznych. Fot. Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Z jakich powodów badani z Ełku, Chełma i Warszawy postrzegają obecnych polityków jako zamkniętą i skupioną wyłącznie na własnych interesach kastę.
- W jaki sposób niewydolność ochrony zdrowia oraz kryzys mieszkaniowy napędzają społeczną frustrację i niechęć wobec uchodźców z Ukrainy.
- Jakie wnioski z badania płyną dla polskiej klasy politycznej.