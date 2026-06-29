Kategoria artykułu: Analizy
Polskie szpitale licytują się o lekarzy. Oto jak działa system, który napędza stawki
Szpitale należące do różnych samorządów rywalizują o tych samych specjalistów, a lekarze coraz częściej pracują jako samozatrudnieni kontraktorzy. Efekt to rosnące stawki, coraz słabsza kontrola nad kosztami i mechanizm, który od lat utrwala skutki niedoboru kadr.
29.06.2026, 04:30
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak Polska wypada pod względem liczby lekarzy.
- Dlaczego polskie szpitale konkurują o lekarzy i skąd biorą się bardzo wysokie zarobki części medyków. Jak to wygląda w innych krajach.
- Dlaczego wysokie dochody lekarzy są relatywnie nisko opodatkowane