Kategoria artykułu: Lifestyle
Niezwykły debiut na Torze Służewiec. Przed nami wyścig chartów w ramach Gentleman’s Day
Gonitwa chartów, jazda skuterami i wystawa Mustangów – to jedne z wielu atrakcji zaplanowanych w ramach Gentleman’s Day podczas wyścigów konnych na Torze Służewiec. Start w niedzielę, 14 czerwca.
13.06.2026, 04:45
14 czerwca wyścigi konne na Torze Służewiec będą przebiegać pod hasłem Gentleman's Day. Fot. Materiały prasowe Tor Służewiec
Z tego artykułu dowiesz się…
- Skąd pomysł na Gentleman’s Day.
- Jak będzie wyglądać gonitwa chartów na Torze Służewiec.
- Jakie dodatkowe atrakcje czekają na gości wyścigów 14 czerwca.