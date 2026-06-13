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Kategoria artykułu: Lifestyle

Niezwykły debiut na Torze Służewiec. Przed nami wyścig chartów w ramach Gentleman’s Day

Gonitwa chartów, jazda skuterami i wystawa Mustangów – to jedne z wielu atrakcji zaplanowanych w ramach Gentleman’s Day podczas wyścigów konnych na Torze Służewiec. Start w niedzielę, 14 czerwca.

Jakub Szymanek - autor artykułu - profil
13.06.2026, 04:45
Wyścigi konne na Torze Służewiec
14 czerwca wyścigi konne na Torze Służewiec będą przebiegać pod hasłem Gentleman's Day. Fot. Materiały prasowe Tor Służewiec

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Skąd pomysł na Gentleman’s Day.
  2. Jak będzie wyglądać gonitwa chartów na Torze Służewiec.
  3. Jakie dodatkowe atrakcje czekają na gości wyścigów 14 czerwca.
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13-14 czerwca to kolejny weekend z wyścigami konnymi na warszawskim Torze Służewiec. Niedzielne gonitwy odbywają się pod hasłem Gentleman’s Day. Jak podkreślają organizatorzy, tego dnia sport spotka się z elegancją.

Gentleman’s Day to kolejny weekend, podczas którego zapewniamy dużo dodatkowych atrakcji oprócz najważniejszej, jaką są wyścigi konne. Ten dzień to propozycja dla wszystkich, którzy chcą połączyć emocje związane z wyścigami z wyjątkową atmosferą letniego weekendu. To doskonała okazja, by zwolnić tempo, spotkać się z bliskimi i wspólnie przeżyć to wyjątkowe doświadczenie – mówi Paweł Rabantek, dyrektor Toru Służewiec.

Gentleman's Day jest organizowany na Torze Służewiec po raz drugi.

– Zeszłoroczna edycja powstała w związku z inicjatywą The Distinguished Gentleman's Ride. W tym roku, widząc potencjał i zainteresowanie tematyką, postanowiliśmy rozszerzyć formułę wydarzenia i zaprosić widzów do wspólnej celebracji tradycji – dodaje Paweł Rabanek.

Plakat zapowiadający Gentleman’s Day na Torze Służewiec.
Plakat zapowiadający Gentleman’s Day na Torze Służewiec. Fot. Materiały prasowe Tor Służewiec

Historyczny wyścig chartów

Podczas Gentleman’s Day odbędzie się pierwszy w historii Toru Służewiec wyścig chartów.

– Pomysł na wyścig chartów zrodził się z chęci przybliżenia widzom Toru Służewiec innych ciekawych dyscyplin. Planujemy gonitwę sześciu psów, na dystansie 350 metrów. Psy będą przed wyścigiem prezentowały się przed publicznością, a później zwycięzca zostanie uhonorowany. Opiekunką psów jest Pani Marianna Surtel – mówi Marta Filipek, główna specjalistka działu marketingu i komunikacji Toru Służewiec.

Być może wyścigi chartów będą kontynuowane podczas kolejnych wydarzeń na Służewcu.

– Naszym celem jest uatrakcyjnienie wydarzeń na Służewcu. Chcemy, by wyścigi konne przyciągały jak najwięcej gości. Słuchamy informacji zwrotnych, dlatego jesteśmy otwarci na ponowną organizację biegu – dodaje Marta Filipek.

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Bonus za stylowy kapelusz lub kaszkiet

Nie tylko dżentelmeni, ale wszystkie osoby w nakryciach głowy, tego dnia mogą skorzystać z darmowego wejścia do strefy dla publiczności. Natomiast jeśli ktoś pojawi się bez kapelusza, czapki lub kaszkietu, będzie mógł zaopatrzyć się w nie na miejscu. Jednym z wystawców podczas wyścigów jest specjalizująca się od pokoleń w tworzeniu kapeluszy i kaszkietów warszawska marka Sterkowski, która w tym roku świętuje wyjątkowy jubileusz 100-lecia działalności. 

A jakie nakrycie głowy sprawdzi się najlepiej podczas dnia dżentelmenów?

– Przede wszystkim każdy powinien założyć to, w czym czuje się najlepiej. Niemniej w Gentleman’s Day panom, którzy chcą wyglądać bardzo elegancko, polecam włożyć na głowę kapelusz Fedora w wersji z króliczego włosia. Jeżeli ktoś jednak chce postawić na nieco luźniejszy strój, proponuję kapelusz lniany. U pań świetnie sprawdzą się duże słomkowe kapelusze z szerokimi rondami, które latem noszą damy podczas wyścigów konnych w Wielkiej Brytanii. Świetnym rozwiązaniem będą też nieco mniejsze tak zwane „francuzy”, czyli kapelusze z mniejszą główką i węższym rondem jak Fedora – wylicza Matusz Matus, odpowiedzialny za sprzedaż i obsługę klienta w sklepie stacjonarnym i online marki Sterkowski.

A co, jeśli ktoś nie przepada za kapeluszami?

– Polecam postawić na klasyczne ośmiopanelowe kaszkiety typu newsboy, które świetnie sprawdzają się zarówno w eleganckich jak i mniej formalnych zestawach. W ciepłe dni najlepiej wybrać te lniane, z konopi lub bawełny. Dotyczy to zarówno pań, jak i panów – dodaje ekspert.

Publiczność podczas wyścigów konnych na Torze Służewiec.
Publiczność podczas wyścigów konnych na Torze Służewiec. Fot. Materiały prasowe Tor Służewiec

Jazda skuterami i wystawa Mustangów

Oprócz wyścigów koni i chartów prawdziwi dżentelmeni i inni stylowi uczestnicy Gentleman’s Day będą mogli odbyć jazdy testowe na skuterach Lambretta. Będzie można także z bliska obejrzeć motocykle Indiana oraz ok. 15 zabytkowych samochodów Mustang ze Stowarzyszenia Mustang Klub Polska. Tego dnia odbędą się także kolejne zawody w ramach ligi Hobby Horse „Skok na Tor”. Z kolei na najmłodszych czekają oprowadzanki na kucykach oraz wiele innych atrakcji. 

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45 dni wyścigowych i niemal 400 gonitw w sezonie 2026

Przypomnijmy, że sezon 2026 na Torze Służewiec to 45 dni wyścigowych i niemal 400 gonitw od kwietnia do listopada. W kalendarzu obok najważniejszych wydarzeń sportowych takich jak: Gala Derby (5 lipca), Dzień Arabski (23 sierpnia) czy Wielka Warszawska (27 września), są także dni tematyczne, m.in. Dzień Dobroczynności, Dzień Jogi oraz Dzień Andrzeja Wajdy. Dodajmy, że dzieci i młodzież do 13 lat wchodzą na tor za darmo (nie dotyczy biletów VIP).

Główne wnioski

  1. Pierwsza w historii Toru Służewiec gonitwa chartów będzie jednym z najważniejszych punktów programu wyścigów konnych w ramach Gentleman’s Day. Organizatorzy traktują nową inicjatywę jako sposób na wzbogacenie doświadczeń publiczności i sprawdzenie zainteresowania nową formułą wydarzeń. Jeśli gonitwa spotka się z pozytywnym odbiorem, może stać się stałym elementem kolejnych imprez organizowanych na torze.
  2. Gentleman’s Day potwierdza, że Tor Służewiec konsekwentnie poszerza swoją ofertę, wychodząc poza ramy tradycyjnych wyścigów konnych. Połączenie sportowych emocji z motoryzacją, modą, atrakcjami dla rodzin oraz elementami związanymi z klasycznym stylem życia ma jeszcze bardziej zainteresować zarówno stałych bywalców toru, jak i osoby, które dotychczas nie uczestniczyły w gonitwach.
  3. Tegoroczny sezon na Torze Służewiec pokazuje, że obiekt coraz mocniej stawia na wydarzenia tematyczne i budowanie wyjątkowej atmosfery wokół wyścigów. Gentleman’s Day, podobnie jak planowane Dzień Arabski, Dzień Dobroczynności czy Dzień Andrzeja Wajdy, maja zachęcać do odwiedzania toru nie tylko ze względu na sportową rywalizację, ale również możliwość spędzenia czasu w atrakcyjny sposób