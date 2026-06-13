Niezwykły debiut na Torze Służewiec. Przed nami wyścig chartów w ramach Gentleman’s Day

13-14 czerwca to kolejny weekend z wyścigami konnymi na warszawskim Torze Służewiec. Niedzielne gonitwy odbywają się pod hasłem Gentleman’s Day. Jak podkreślają organizatorzy, tego dnia sport spotka się z elegancją.

– Gentleman’s Day to kolejny weekend, podczas którego zapewniamy dużo dodatkowych atrakcji oprócz najważniejszej, jaką są wyścigi konne. Ten dzień to propozycja dla wszystkich, którzy chcą połączyć emocje związane z wyścigami z wyjątkową atmosferą letniego weekendu. To doskonała okazja, by zwolnić tempo, spotkać się z bliskimi i wspólnie przeżyć to wyjątkowe doświadczenie – mówi Paweł Rabantek, dyrektor Toru Służewiec.

Gentleman's Day jest organizowany na Torze Służewiec po raz drugi.

– Zeszłoroczna edycja powstała w związku z inicjatywą The Distinguished Gentleman's Ride. W tym roku, widząc potencjał i zainteresowanie tematyką, postanowiliśmy rozszerzyć formułę wydarzenia i zaprosić widzów do wspólnej celebracji tradycji – dodaje Paweł Rabanek.

Plakat zapowiadający Gentleman’s Day na Torze Służewiec. Fot. Materiały prasowe Tor Służewiec

Historyczny wyścig chartów

Podczas Gentleman’s Day odbędzie się pierwszy w historii Toru Służewiec wyścig chartów.

– Pomysł na wyścig chartów zrodził się z chęci przybliżenia widzom Toru Służewiec innych ciekawych dyscyplin. Planujemy gonitwę sześciu psów, na dystansie 350 metrów. Psy będą przed wyścigiem prezentowały się przed publicznością, a później zwycięzca zostanie uhonorowany. Opiekunką psów jest Pani Marianna Surtel – mówi Marta Filipek, główna specjalistka działu marketingu i komunikacji Toru Służewiec.

Być może wyścigi chartów będą kontynuowane podczas kolejnych wydarzeń na Służewcu.

– Naszym celem jest uatrakcyjnienie wydarzeń na Służewcu. Chcemy, by wyścigi konne przyciągały jak najwięcej gości. Słuchamy informacji zwrotnych, dlatego jesteśmy otwarci na ponowną organizację biegu – dodaje Marta Filipek.

Bonus za stylowy kapelusz lub kaszkiet

Nie tylko dżentelmeni, ale wszystkie osoby w nakryciach głowy, tego dnia mogą skorzystać z darmowego wejścia do strefy dla publiczności. Natomiast jeśli ktoś pojawi się bez kapelusza, czapki lub kaszkietu, będzie mógł zaopatrzyć się w nie na miejscu. Jednym z wystawców podczas wyścigów jest specjalizująca się od pokoleń w tworzeniu kapeluszy i kaszkietów warszawska marka Sterkowski, która w tym roku świętuje wyjątkowy jubileusz 100-lecia działalności.

A jakie nakrycie głowy sprawdzi się najlepiej podczas dnia dżentelmenów?

– Przede wszystkim każdy powinien założyć to, w czym czuje się najlepiej. Niemniej w Gentleman’s Day panom, którzy chcą wyglądać bardzo elegancko, polecam włożyć na głowę kapelusz Fedora w wersji z króliczego włosia. Jeżeli ktoś jednak chce postawić na nieco luźniejszy strój, proponuję kapelusz lniany. U pań świetnie sprawdzą się duże słomkowe kapelusze z szerokimi rondami, które latem noszą damy podczas wyścigów konnych w Wielkiej Brytanii. Świetnym rozwiązaniem będą też nieco mniejsze tak zwane „francuzy”, czyli kapelusze z mniejszą główką i węższym rondem jak Fedora – wylicza Matusz Matus, odpowiedzialny za sprzedaż i obsługę klienta w sklepie stacjonarnym i online marki Sterkowski.

A co, jeśli ktoś nie przepada za kapeluszami?

– Polecam postawić na klasyczne ośmiopanelowe kaszkiety typu newsboy, które świetnie sprawdzają się zarówno w eleganckich jak i mniej formalnych zestawach. W ciepłe dni najlepiej wybrać te lniane, z konopi lub bawełny. Dotyczy to zarówno pań, jak i panów – dodaje ekspert.

Publiczność podczas wyścigów konnych na Torze Służewiec. Fot. Materiały prasowe Tor Służewiec

Jazda skuterami i wystawa Mustangów

Oprócz wyścigów koni i chartów prawdziwi dżentelmeni i inni stylowi uczestnicy Gentleman’s Day będą mogli odbyć jazdy testowe na skuterach Lambretta. Będzie można także z bliska obejrzeć motocykle Indiana oraz ok. 15 zabytkowych samochodów Mustang ze Stowarzyszenia Mustang Klub Polska. Tego dnia odbędą się także kolejne zawody w ramach ligi Hobby Horse „Skok na Tor”. Z kolei na najmłodszych czekają oprowadzanki na kucykach oraz wiele innych atrakcji.

45 dni wyścigowych i niemal 400 gonitw w sezonie 2026

Przypomnijmy, że sezon 2026 na Torze Służewiec to 45 dni wyścigowych i niemal 400 gonitw od kwietnia do listopada. W kalendarzu obok najważniejszych wydarzeń sportowych takich jak: Gala Derby (5 lipca), Dzień Arabski (23 sierpnia) czy Wielka Warszawska (27 września), są także dni tematyczne, m.in. Dzień Dobroczynności, Dzień Jogi oraz Dzień Andrzeja Wajdy. Dodajmy, że dzieci i młodzież do 13 lat wchodzą na tor za darmo (nie dotyczy biletów VIP).