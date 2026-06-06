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Wybitni twórcy operowi ponownie wystąpią w Operze Leśnej w Sopocie. Przed nami Baltic Opera Festival
Na początku lipca w Sopocie i Gdańsku odbędzie się czwarta edycja Baltic Opera Festival. Na scenie Opery Leśnej pojawią się tacy artyści operowi jak m.in. René Pape, Regina Hangler, Stanislas de Barbeyrac oraz Małgorzata Walewska.
06.06.2026, 05:30
W tym roku w Operze Leśnej w Sopocie po raz czwarty wystąpią światowej sławy muzycy operowi. Fot. materiały prasowe Baltic Opera Festival
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak powstał Baltic Opera Festiwal.
- Czy Opera Leśna w Sopocie to dobre miejsce dla śpiewaków operowych.
- Jakie spektakle znalazły się w programie tegorocznej edycji Baltic Opera Festival.