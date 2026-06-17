Kategorie artykułu: Społeczeństwo Technologia
„Nigdy w walce z patologią nie zaszliśmy tak daleko”. Legislacyjna ofensywa w obronie dzieci w sieci
Pornografia, niebezpieczne wyzwania i patologiczne treści. Dla najmłodszych internautów to niejednokrotnie chleb powszedni w cyfrowym świecie. Rząd z wątpliwą skutecznością walczył dotychczas o bezpieczeństwo dzieci w internecie.
17.06.2026, 04:45
63,2 proc. badanych dzieci korzystało ze stron dla dorosłych, wskazując, że są pełnoletni. Ponad 67 proc. tych, którzy z takich serwisów korzystali, to dzieci między 7 a 9 rokiem życia. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na jakie treści najmłodsi internauci mogą trafić w sieci i w jaki sposób platformy obecnie blokują dostęp do nieodpowiednich dla dzieci stron.
- Nad jakimi zmianami w prawie pracują parlamentarzyści i czy okażą się wystarczające w praktyce.
- Jakich luk w obecnym i procedowanym prawie dopatrzyli się eksperci.