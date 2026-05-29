Spór o ZUS dla artystów. „Wybieramy między opłaceniem czynszu, a składką”
Prawicowi politycy piszą o „finansowaniu nierobów”, branża z kolei o zapewnieniu minimum zabezpieczenia socjalnego. Przyjęcie przez rząd projektu o składkach dla artystów wywołało burzę w sieci. My zdecydowaliśmy się przyjrzeć ustawie z kilku perspektyw: ekonomii państwa, sprawiedliwości społecznej i specyfiki zawodu artysty.
29.05.2026, 14:06
Ministra kultury Marta Cienkowska uzasadniała, że to „najważniejsza ustawa dla środowiska artystycznego od ponad trzech dekad. Fot. Przemysław Piątkowski/PAP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Skąd wziął się pomysł na dopłaty do składek na ZUS dla artystów.
- Co zakłada ustawa o wsparciu tej grupy zawodowej.
- Dlaczego planowana reforma wywołała burzę w sieci.