Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Niż demograficzny uderzy w małe szkoły. Barbara Nowacka o możliwych scenariuszach (WYWIAD)
Co czeka szkoły w małych miejscowościach, dla których niż demograficzny będzie najbardziej dotkliwy? O tym, jakie mają przed sobą scenariusze i jak państwo chce je wesprzeć, mówi Barbara Nowacka w rozmowie z XYZ.. Ministra edukacji wyjaśnia też decyzję dotyczącą edukacji zdrowotnej.
22.06.2026, 04:45
Barbara Nowacka tłumaczy ostatnie działania Ministerstwa Edukacji Narodowej. Fot. PAP/Marcin Obara
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak Barbara Nowacka ocenia rosnącą liczbę uczniów kształcących się w szkołach niepublicznych.
- Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje się na zamykanie szkół.
- Co stało u podstaw decyzji dotyczącej przyszłości edukacji zdrowotnej.