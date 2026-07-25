Kategorie artykułu: Lifestyle Społeczeństwo
Nordic walking jako terapia depresji. Jak chodzenie z kijkami wpływa na mózg?
Już pięć tygodni nordic walking pod okiem instruktora może wyraźnie złagodzić objawy depresji, szczególnie u osób w cięższym stanie – wynika z badania opublikowanego w „Journal of Affective Disorders”. Korzystny wpływ ruchu na mózg może być związany m.in. z apeliną.
25.07.2026, 05:02
Dwa nadzorowane treningi nordic walking w tygodniu mogą wspierać leczenie depresji. Badanie wskazuje, że osoby z najcięższymi objawami szczególnie szybko reagują na regularną aktywność fizyczną. Fot. martin-dm/ Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak szybko nordic walking może złagodzić objawy depresji i u kogo przyniósł największą poprawę.
- W jaki sposób wydzielana przez mięśnie apelina może wpływać na funkcjonowanie mózgu.
- Dlaczego nordic walking jest w Norwegii nie tylko formą aktywności, lecz także elementem tożsamości kulturowej.