Infoshare 2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Nowa era technologii w Gdańsku. Jak nadążyć za zmianami? Infoshare 2026
Coraz więcej organizacji wykorzystuje AI w codziennej działalności, jednak tylko nieliczne potrafią wdrożyć ją w całej strukturze biznesowej. Właśnie o tym, jak przekuć dynamiczny rozwój technologii w realną przewagę rynkową, będą rozmawiać przedsiębiorcy, inwestorzy i eksperci podczas konferencji Infoshare 2026 w Gdańsku.
Konferencja Infoshare od 2007 roku przyciąga do Gdańska przedsiębiorców, twórców technologii, inwestorów i menedżerów odpowiedzialnych za rozwój cyfrowych produktów. Tegoroczna edycja ma być okazją do rozmowy o tym, jak firmy mogą odnaleźć się w nowej erze technologii i przekuć dynamiczny rozwój narzędzi cyfrowych w realny rozwój biznesu. Na zdjęciu uczestnicy debaty głównej podczas Infoshare'25. Fot. XYZ
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak szybko rośnie wykorzystanie sztucznej inteligencji na świecie i dlaczego wiele firm wciąż nie potrafi wdrożyć jej na dużą skalę.
- Dlaczego konferencja Infoshare od lat przyciąga liderów technologii, startupów i inwestorów oraz jakie tematy zdominują jej jubileuszową edycję w 2026 roku.
- Jakie możliwości rozwoju i promocji mogą zdobyć startupy oraz firmy technologiczne uczestniczące w wydarzeniu w Gdańsku.