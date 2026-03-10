Pilne
Infoshare 2026

Nowa era technologii w Gdańsku. Jak nadążyć za zmianami? Infoshare 2026

Coraz więcej organizacji wykorzystuje AI w codziennej działalności, jednak tylko nieliczne potrafią wdrożyć ją w całej strukturze biznesowej. Właśnie o tym, jak przekuć dynamiczny rozwój technologii w realną przewagę rynkową, będą rozmawiać przedsiębiorcy, inwestorzy i eksperci podczas konferencji Infoshare 2026 w Gdańsku.

10.03.2026, 04:45
Uczestnicy debaty głównej podczas Infoshare`25 rozmawiali o tym, co zmienić, by rozwinąć innowacyjność polskich firm i poziom rodzimych technologii. Fot. XYZ
Konferencja Infoshare od 2007 roku przyciąga do Gdańska przedsiębiorców, twórców technologii, inwestorów i menedżerów odpowiedzialnych za rozwój cyfrowych produktów. Tegoroczna edycja ma być okazją do rozmowy o tym, jak firmy mogą odnaleźć się w nowej erze technologii i przekuć dynamiczny rozwój narzędzi cyfrowych w realny rozwój biznesu. Na zdjęciu uczestnicy debaty głównej podczas Infoshare'25. Fot. XYZ

  1. Jak szybko rośnie wykorzystanie sztucznej inteligencji na świecie i dlaczego wiele firm wciąż nie potrafi wdrożyć jej na dużą skalę.
  2. Dlaczego konferencja Infoshare od lat przyciąga liderów technologii, startupów i inwestorów oraz jakie tematy zdominują jej jubileuszową edycję w 2026 roku.
  3. Jakie możliwości rozwoju i promocji mogą zdobyć startupy oraz firmy technologiczne uczestniczące w wydarzeniu w Gdańsku.
Tempo zmian technologicznych w ostatnich latach przyspieszyło w sposób, który jeszcze niedawno wydawał się trudny do wyobrażenia. Z badania firmy McKinseyThe state of AI" wynika, że już 88 proc. firm wykorzystuje sztuczną inteligencję w co najmniej jednej funkcji biznesowej. Rok wcześniej odsetek ten wynosił 78 proc.

Zastosowanie AI wyszło z fazy eksperymentów. Rośnie chociażby liczba firm, które wykorzystują sztuczną inteligencję do wsparcia procesów biznesowych. Mimo to szybkość wdrażania tej rewolucji jest znacznie mniejsza, niż jeszcze do niedawna zakładali eksperci. Bo z tego samego badania wynika, że tylko niewielka część firm wdrożyła rozwiązania AI w całej organizacj. Wiele projektów wciąż pozostaje na etapie pilotaży lub testów. Technologie rozwijają się szybciej niż zdolność firm do ich wdrażania.

Europa, AI i przyszłość świata

Obserwacje ekspertów McKinsey potwierdzają się w Europie i Polsce. Transformacja cyfrowa dopiero wchodzi w fazę masowej adopcji. Właśnie w takim kontekście rośnie znaczenie wydarzeń, które pozwalają zrozumieć kierunek technologicznej transformacji. Jednym z nich jest konferencja Infoshare, która od niemal dwóch dekad przyciąga do Gdańska przedsiębiorców, twórców technologii, inwestorów i menedżerów odpowiedzialnych za rozwój cyfrowych produktów. Tegoroczna, jubileuszowa edycja wydarzenia – Infoshare 2026 – ma być okazją do rozmowy o tym, jak firmy mogą odnaleźć się w nowej erze technologii. A także jak przekuć dynamiczny rozwój narzędzi cyfrowych w realny rozwój biznesu.

Infoshare 2026. Jak zmienia się świat

Wydarzenie odbędzie się w dniach 20–21 maja 2026 roku w centrum wystawienniczym AmberExpo w Gdańsku. W konferencji wezmą udział przedsiębiorcy, inwestorzy, menedżerowie , specjaliści od marketingu oraz przedstawiciele świata startupów. Organizatorzy zapowiadają, że tegoroczna odsłona wydarzenia będzie okazją zarówno do rozmowy o najważniejszych trendach technologicznych, jak i do podsumowania dwóch dekad rozwoju ekosystemu Infoshare. Program skoncentruje się na praktycznych aspektach budowania i skalowania firm technologicznych. W planach są także rozmowy o wykorzystaniu sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwie. Nie zabraknie też dyskusji o strategiach marketingowych i sprzedażowych w firmach technologicznych.

Siedem scen i szerokie spektrum tematów

Jednym z wyróżników tegorocznego Infoshare ma być rozbudowana struktura programowa. W tym roku zaplanowano siedem scen tematycznych: Inspire, Tech Trends, Innovation, AI & Architecture, R&D & Cybersec, Marketing & Sales oraz Leaders Stage. Każda z nich ma koncentrować się na nieco innym wymiarze rozwoju technologii i biznesu. Począwszy od trendów i zarządzania organizacjami technologicznymi po kwestie architektury systemów, badań i rozwoju czy bezpieczeństwa cyfrowego.

Program Infoshare ma być oparty przede wszystkim na doświadczeniach praktyków. Organizatorzy podkreślają, że kluczowe znaczenie mają case studies, konkretne dane oraz doświadczenia związane z budową i skalowaniem produktów technologicznych.

Pierwsi ogłoszeni prelegenci

Lista prelegentów będzie stopniowo rozszerzana w kolejnych tygodniach. Organizatorzy zapowiedzieli już pierwsze nazwiska. Wśród nich znalazł się m.in. Jacek Dukaj, futurolog i pisarz; Michał Sadowski, założyciel Brand24, czy Monika Borycka, analityczka trendów.

Na scenach konferencji pojawią się także m.in.:

  • Sylwia Czubkowska – dziennikarka ekonomiczna zajmująca się tematyką technologii i cyfrowej transformacji,
  • Janina Bąk – trenerka biznesowa zajmująca się komunikacją opartą na danych,
  • Artur Jabłoński – konsultant marketingowy specjalizujący się w marketingu cyfrowym,
  • Piotr Bucki – badacz efektywności komunikacji,
  • Joanna Wziątek i Mateusz Biliński – eksperci w dziedzinie cyberbezpieczeństwa,
  • Maciej Krystian Szymański – związany z projektami open-source w obszarze sztucznej inteligencji,
  • Piotr i Tomasz Karwatka – przedsiębiorcy i inwestorzy działający w branży technologicznej.

Technologie i rynek w jednym miejscu

Organizatorzy konferencji chcą połączyć środowisko technologiczne z biznesem. W wydarzeniu wezmą udział nie tylko deweloperzy i architekci systemów, ale także dyrektorzy marketingu, growth managerowie czy osoby odpowiedzialne sprzedaż. Takie zróżnicowanie uczestników ma sprawić, że konferencja pełni funkcję platformy dialogu między twórcami technologii a osobami odpowiedzialnymi za jej komercjalizację i rozwój rynkowy.

Jedną z najważniejszych przestrzeni towarzyszących wydarzeniu będzie Innovation Village. To strefa, która koncentruje się na projektach rozwijających rozwiązania hardware’owe oraz deep-techowe. Organizatorzy szczególnie zachęcają do udziału startupy działające w obszarach takich jak: technologie dla gospodarki morskiej i portowej (maritime tech), rozwiązania związane z transformacją energetyczną (energy tech), technologie o podwójnym zastosowaniu cywilnym i obronnym (dual-use) czy technologie kosmiczne i satelitarne (space tech). Strefa ma być jednak otwarta także na inne projekty łączące oprogramowanie z fizycznymi produktami. Począwszy od robotyki i automatyzacji, przez rozwiązania Internetu Rzeczy, aż po zaawansowane urządzenia medyczne.

Marketing Village – zaplecze wzrostu dla startupów

Drugą ważną częścią wydarzenia będzie Marketing Village. Będzie to przestrzeń dla firm i ekspertów zajmującym się marketingiem, sprzedażą oraz budowaniem wzrostu w firmach technologicznych. W tej strefie pojawią się m.in. dostawcy narzędzi marketing automation, firmy SaaS, agencje marketingowe i doradcy strategiczni. Ich obecność ma odzwierciedlać rosnące znaczenie kompetencji marketingowych i sprzedażowych w firmach technologicznych. Zwłaszcza tych, które chcą rozwijać działalność na rynkach międzynarodowych.

Integralną częścią wydarzenia będzie także konkurs dla startupów z województwa pomorskiego. W puli nagród znalazło się 60 tys. zł, a celem inicjatywy jest wsparcie lokalnego ekosystemu przedsiębiorczości technologicznej. Dla młodych firm oznacza to nie tylko możliwość zdobycia finansowania, lecz także prezentacji rozwiązań przed inwestorami oraz szeroką publicznością biznesową.

Główne wnioski

  1. Sztuczna inteligencja staje się powszechnym narzędziem biznesowym, choć tempo pełnych wdrożeń pozostaje ograniczone. Z badania McKinsey „The state of AI” wynika, że aż 88 proc. firm wykorzystuje sztuczną inteligencję w co najmniej jednej funkcji biznesowej. Rok wcześniej było to 78 proc. Pokazuje to wyraźne przyspieszenie adopcji tej technologii. Jednocześnie większość firm wciąż znajduje się na etapie pilotaży lub częściowych wdrożeń. Rozwój technologii postępuje szybciej niż zdolność organizacji do ich pełnego wykorzystania w strukturach biznesowych.
  2. Konferencja Infoshare 2026 ma być miejscem dyskusji o praktycznym wykorzystaniu nowych technologii w biznesie. Wydarzenie odbędzie się 20–21 maja 2026 roku w gdańskim AmberExpo. Zgromadzi przedsiębiorców, inwestorów, menedżerów oraz przedstawicieli startupów. Organizatorzy zapowiadają, że program będzie koncentrował się na praktycznych aspektach rozwoju firm technologicznych. W centrum uwagi znajdą się m.in. sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo oraz strategie marketingowe i sprzedażowe w branży technologicznej.
  3. Infoshare stawia na połączenie środowiska technologicznego z biznesowym oraz wsparcie startupów. Program wydarzenia obejmuje siedem scen tematycznych i wystąpienia praktyków z różnych obszarów technologii i zarządzania. Konferencji towarzyszyć będą także specjalne strefy, takie jak Innovation Village dla projektów deep-tech i hardware oraz Marketing Village poświęcona strategiom wzrostu firm technologicznych. Dodatkowo zaplanowano konkurs dla startupów z województwa pomorskiego. Pula nagród wynisie 60 tys. zł. Celem wydarzenia jest wsparcie rozwoju lokalnego ekosystemu przedsiębiorczości.