Nowa era technologii w Gdańsku. Jak nadążyć za zmianami? Infoshare 2026

Tempo zmian technologicznych w ostatnich latach przyspieszyło w sposób, który jeszcze niedawno wydawał się trudny do wyobrażenia. Z badania firmy McKinsey „The state of AI" wynika, że już 88 proc. firm wykorzystuje sztuczną inteligencję w co najmniej jednej funkcji biznesowej. Rok wcześniej odsetek ten wynosił 78 proc.

Zastosowanie AI wyszło z fazy eksperymentów. Rośnie chociażby liczba firm, które wykorzystują sztuczną inteligencję do wsparcia procesów biznesowych. Mimo to szybkość wdrażania tej rewolucji jest znacznie mniejsza, niż jeszcze do niedawna zakładali eksperci. Bo z tego samego badania wynika, że tylko niewielka część firm wdrożyła rozwiązania AI w całej organizacj. Wiele projektów wciąż pozostaje na etapie pilotaży lub testów. Technologie rozwijają się szybciej niż zdolność firm do ich wdrażania.

Europa, AI i przyszłość świata

Obserwacje ekspertów McKinsey potwierdzają się w Europie i Polsce. Transformacja cyfrowa dopiero wchodzi w fazę masowej adopcji. Właśnie w takim kontekście rośnie znaczenie wydarzeń, które pozwalają zrozumieć kierunek technologicznej transformacji. Jednym z nich jest konferencja Infoshare, która od niemal dwóch dekad przyciąga do Gdańska przedsiębiorców, twórców technologii, inwestorów i menedżerów odpowiedzialnych za rozwój cyfrowych produktów. Tegoroczna, jubileuszowa edycja wydarzenia – Infoshare 2026 – ma być okazją do rozmowy o tym, jak firmy mogą odnaleźć się w nowej erze technologii. A także jak przekuć dynamiczny rozwój narzędzi cyfrowych w realny rozwój biznesu.

Infoshare 2026. Jak zmienia się świat

Wydarzenie odbędzie się w dniach 20–21 maja 2026 roku w centrum wystawienniczym AmberExpo w Gdańsku. W konferencji wezmą udział przedsiębiorcy, inwestorzy, menedżerowie , specjaliści od marketingu oraz przedstawiciele świata startupów. Organizatorzy zapowiadają, że tegoroczna odsłona wydarzenia będzie okazją zarówno do rozmowy o najważniejszych trendach technologicznych, jak i do podsumowania dwóch dekad rozwoju ekosystemu Infoshare. Program skoncentruje się na praktycznych aspektach budowania i skalowania firm technologicznych. W planach są także rozmowy o wykorzystaniu sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwie. Nie zabraknie też dyskusji o strategiach marketingowych i sprzedażowych w firmach technologicznych.

Siedem scen i szerokie spektrum tematów

Jednym z wyróżników tegorocznego Infoshare ma być rozbudowana struktura programowa. W tym roku zaplanowano siedem scen tematycznych: Inspire, Tech Trends, Innovation, AI & Architecture, R&D & Cybersec, Marketing & Sales oraz Leaders Stage. Każda z nich ma koncentrować się na nieco innym wymiarze rozwoju technologii i biznesu. Począwszy od trendów i zarządzania organizacjami technologicznymi po kwestie architektury systemów, badań i rozwoju czy bezpieczeństwa cyfrowego.

Program Infoshare ma być oparty przede wszystkim na doświadczeniach praktyków. Organizatorzy podkreślają, że kluczowe znaczenie mają case studies, konkretne dane oraz doświadczenia związane z budową i skalowaniem produktów technologicznych.

Pierwsi ogłoszeni prelegenci

Lista prelegentów będzie stopniowo rozszerzana w kolejnych tygodniach. Organizatorzy zapowiedzieli już pierwsze nazwiska. Wśród nich znalazł się m.in. Jacek Dukaj, futurolog i pisarz; Michał Sadowski, założyciel Brand24, czy Monika Borycka, analityczka trendów.

Na scenach konferencji pojawią się także m.in.:

Sylwia Czubkowska – dziennikarka ekonomiczna zajmująca się tematyką technologii i cyfrowej transformacji,

Janina Bąk – trenerka biznesowa zajmująca się komunikacją opartą na danych,

Artur Jabłoński – konsultant marketingowy specjalizujący się w marketingu cyfrowym,

Piotr Bucki – badacz efektywności komunikacji,

Joanna Wziątek i Mateusz Biliński – eksperci w dziedzinie cyberbezpieczeństwa,

Maciej Krystian Szymański – związany z projektami open-source w obszarze sztucznej inteligencji,

w obszarze sztucznej inteligencji, Piotr i Tomasz Karwatka – przedsiębiorcy i inwestorzy działający w branży technologicznej.

Technologie i rynek w jednym miejscu

Organizatorzy konferencji chcą połączyć środowisko technologiczne z biznesem. W wydarzeniu wezmą udział nie tylko deweloperzy i architekci systemów, ale także dyrektorzy marketingu, growth managerowie czy osoby odpowiedzialne sprzedaż. Takie zróżnicowanie uczestników ma sprawić, że konferencja pełni funkcję platformy dialogu między twórcami technologii a osobami odpowiedzialnymi za jej komercjalizację i rozwój rynkowy.

Jedną z najważniejszych przestrzeni towarzyszących wydarzeniu będzie Innovation Village. To strefa, która koncentruje się na projektach rozwijających rozwiązania hardware’owe oraz deep-techowe. Organizatorzy szczególnie zachęcają do udziału startupy działające w obszarach takich jak: technologie dla gospodarki morskiej i portowej (maritime tech), rozwiązania związane z transformacją energetyczną (energy tech), technologie o podwójnym zastosowaniu cywilnym i obronnym (dual-use) czy technologie kosmiczne i satelitarne (space tech). Strefa ma być jednak otwarta także na inne projekty łączące oprogramowanie z fizycznymi produktami. Począwszy od robotyki i automatyzacji, przez rozwiązania Internetu Rzeczy, aż po zaawansowane urządzenia medyczne.

Marketing Village – zaplecze wzrostu dla startupów

Drugą ważną częścią wydarzenia będzie Marketing Village. Będzie to przestrzeń dla firm i ekspertów zajmującym się marketingiem, sprzedażą oraz budowaniem wzrostu w firmach technologicznych. W tej strefie pojawią się m.in. dostawcy narzędzi marketing automation, firmy SaaS, agencje marketingowe i doradcy strategiczni. Ich obecność ma odzwierciedlać rosnące znaczenie kompetencji marketingowych i sprzedażowych w firmach technologicznych. Zwłaszcza tych, które chcą rozwijać działalność na rynkach międzynarodowych.

Integralną częścią wydarzenia będzie także konkurs dla startupów z województwa pomorskiego. W puli nagród znalazło się 60 tys. zł, a celem inicjatywy jest wsparcie lokalnego ekosystemu przedsiębiorczości technologicznej. Dla młodych firm oznacza to nie tylko możliwość zdobycia finansowania, lecz także prezentacji rozwiązań przed inwestorami oraz szeroką publicznością biznesową.