Nowa era Węgier. Pierwsze wystąpienie Pétera Magyara w roli przyszłego premiera (RELACJA Z WĘGIER)

Po ekstatycznym wieczorze w Budapeszcie, nieporównywalnym do jakiegokolwiek wydarzenia w Europie Środkowej od lat, Péter Magyar po raz pierwszy wystąpił publicznie na konferencji zorganizowanej dla dziennikarzy z całego świata. Po zliczeniu prawie 99 proc. głosów jasne się stało, że jego partia Tisza uzyskała bezprecedensową, konstytucyjną większość, całkowicie marginalizując dotychczasową władzę. Przyszły premier wszedł na scenę opanowany i pewny siebie, a swoje wystąpienie rozpoczął od podkreślenia wagi chwili.

Magyar: Węgierscy obywatele napisali historię

– Wczoraj miliony węgierskich obywateli to udowodniły – historię piszą sami Węgrzy. Nie pisze się jej w Moskwie, nie pisze się jej w Brukseli, nie pisze się jej również w Waszyngtonie, lecz na węgierskich ulicach, na węgierskich placach. Przez węgierskich obywateli. Jestem im wdzięczny, że to udowodnili – Magyar w pierwszej kolejności podziękował swoim wyborcom.

Następnie opowiadał o swoich nadziejach na szybkie objęcie władzy.

– Oczekujemy, że proces przekazania władzy, ten okres przejściowy będzie jak najkrótszy – zaznaczył Péter Magyar.

Zaapelował też do prezydenta o jak najszybsze zwołanie nowego parlamentu, ponieważ kraj nie ma czasu do stracenia.

Koniec państwa partyjnego i „dobre oblicze populizmu”

Magyar podkreślał, że wygrana jego ugrupowania stanowi początek nowej ery w węgierskiej polityce. Przyszły premier nie szczędził ostrych słów pod adresem ustępującego rządu Viktora Orbána.

– Węgry zostały ograbione, zadłużone i zniszczone. Zrobiono z nich najbiedniejsze i najbardziej skorumpowane państwo w Unii Europejskiej – wyliczał, zapowiadając, że w jego rządzie zasiądą merytoryczni eksperci, a nie „skorumpowane marionetki”.

Odniósł się również do prób zacierania śladów przez odchodzącą władzę.

– Otrzymałem informację, że minister spraw zagranicznych Péter Szijjártó wraz ze swoimi współpracownikami (...) właśnie niszczą w niszczarkach dokumenty związane z materiałami sankcyjnymi – poinformował dziennikarzy.

Przyszły premier odniósł się także do fenomenu swojej kampanii, która pokonała machinę państwową.

– Zaczynaliśmy od zera, bez jakiegokolwiek wsparcia finansowego państwa, opierając się wyłącznie na tysiącach wolontariuszy – mówił Péter Magyar.

Odpierając zarzuty o stosowanie populistycznego języka, Péter Magyar bronił się, że odpowiadał na realne lęki ludzi.

– Spotkałem miliony ludzi, patrzyłem w oczy setkom tysięcy. Jeśli ktoś uważa, że mówienie prawdy i odpowiadanie na ludzkie bolączki to populizm, to jest to dobry populizm. Polityka musi dotyczyć człowieka, a nie być politycznie poprawną, wygładzoną mową – twierdził szef Tiszy.

Odwołał się przy tym do historycznych słów Lajosa Kossutha i Abrahama Lincolna: „wszystko dla ludu, nic o ludzie bez niego”, obiecując, że premier na Węgrzech będzie od teraz „kapitanem drużyny”, a nie wszechwładnym „Królem Słońce”. Magyar wielokrotnie w swoim wystąpieniu odnosił się do Orbana jako figury skorumpowanego i gasnącego władcy.

Stosunki z Rosją? Magyar: przede wszystkim pragmatyzm

Węgry pod wodzą Magyara zamierzają prowadzić politykę pragmatyczną, wynikającą z uwarunkowań geopolitycznych, ale opartą na asertywności i ochronie interesów państwa.

– Nie możemy zmienić geografii – nie pozostawiał wątpliwości Magyar.

Te słowa powinny także nieco ostudzić osoby oczekujące całkowitego zwrotu w polityce z Rosją na miarę tego znanego z Polski.

Magyar zapowiedział również audyt dotychczasowych inwestycji z Rosją z możliwością ich renegocjacji lub anulowania, a także dywersyfikację miksu energetycznego dla zapewnienia tańszego i bezpieczniejszego paliwa, uniezależnionego od rosyjskiej ropy.

W temacie Rosji wspomniał także, co zrobiłby w przypadku telefonu od Władimira Putina.

– Odbiorę. Powiedziałbym mu, żeby po czterech latach zakończył wreszcie rzeź i tę wojnę. Prawdopodobnie byłaby to krótka rozmowa. Wątpię, żeby się mnie posłuchał, ale mam nadzieję, że wkrótce zostanie zmuszony do przerwania wojny – odpowiedział przyszły premier Węgier.

Zarazem jednak Magyar zapowiedział przyjazną, ale również asertywną politykę wobec Ukrainy. Nowy premier powołał się na Memorandum budapesztańskie z 1994 r.

– Każdy wie, że Ukraina jest ofiarą w tej wojnie. Nikt nie ma prawa z zewnątrz dyktować jej, z jakich terytoriów ma zrezygnować i na jakich warunkach zawrzeć pokój – zadeklarował Péter Magyar.

Przyjaźń z Kijowem, ale bez poparcia dla szybkiej ścieżki do UE

Jednocześnie postawił jasny warunek dla Kijowa.

– Węgry oczekują przywrócenia praw językowych i kulturalnych mniejszości węgierskiej zamieszkującej Zakarpacie, które obowiązywały jeszcze 10-15 lat temu – zapowiedział Péter Magyar.

Rząd Tiszy nie zamierza jednak popierać szybkiej ścieżki akcesyjnej do UE dla Ukrainy w warunkach trwającej wojny, traktując ten temat jako nierealny na obecnym etapie.

Magyar wielokrotnie wbijał też szpilę Viktorowi Orbánowi, komentując jego porażkę w kontekście bliskich relacji z amerykańskimi środowiskami MAGA i Donaldem Trumpem. Zauważył, że dawny premier przez całe życie polityczne jedynie szukał wrogów.

– Orbán zawsze walczył przeciwko komuś. W 1989 r. walczył z Sowietami. Następnie z liberałami, wreszcie zaś z Brukselą i poprzednią amerykańską elitą – Péter Magyar wyliczał, rozbawiając salę.

Podkreślił, że sam nie zamierza jako pierwszy dzwonić do Trumpa, ale jest w pełni otwarty na współpracę z jego administracją jako kluczowym sojusznikiem w NATO.

Odnowienie sojuszu z Polską i koniec wojny z Europą

Znaczna część konferencji dotyczyła powrotu Węgier do centrum decyzyjnego Europy.

– Kłamstwem północnokoreańskiej, goebbelsowskiej propagandy Fideszu było to, że pragniemy wojny. To Orbán straszył ludzi poborem, aby chronić swoją władzę i zrabowane majątki. My jesteśmy dumni z przynależności do UE i NATO – zadeklarował Péter Magyar.

Nowy rząd skupi się na natychmiastowym odblokowaniu zamrożonych 20 mld euro, a w przyszłości podejmie rzeczowe analizy dotyczące dołączenia Węgier do strefy euro, co ma w jego zapowiedziach zapewnić krajowi finansową stabilność.

Nie po raz pierwszy Magyar zwrócił się w stronę Warszawy. Jeszcze wczoraj lider Tiszy zapowiedział, że w pierwszą zagraniczną podróż wybierze się do Warszawy. Do Polski ma przyjechać na początku maja.

Przyszły premier chce głębokiego zbliżenia gospodarczego i ożywienia przyjaźni polsko-węgierskiej. Jak wspominał, pracując wcześniej jako dyplomata, widział, jak silna potrafiła być Grupa Wyszehradzka, która wspólnie potrafiła dorównywać siłą głosu osi niemiecko-francuskiej. Dodał, że choć prezydent Polski jeszcze mu nie pogratulował, to potrafi „z tym żyć”.

Magyar nie pozostawił złudzeń co do przyszłej polityki „azylu politycznego” swojego gabinetu.

Zapowiedź końca z azylami politycznymi

– Wyraziłem się bardzo jasno, panowie Ziobro i Romanowski nie powinni kupować żadnych mebli. Na Węgrzech nie będzie azylu dla kryminalistów – powiedział Péter Magyar.

Zaznaczył też, że jeśli ktoś nie ma nic do ukrycia, to powinien odpowiadać przed niezależnym wymiarem sprawiedliwości we własnym kraju.

– Jesteśmy suwerenni. Każdego będziemy traktować z szacunkiem, ale tego samego szacunku i nieingerowania w nasze sprawy wewnętrzne żądamy od innych – apelował nowy lider Węgier.

Magyar wyraźnie w kwestii migracji odciął się od lewicowej proweniencji i stwierdził, że Tisza jest partią węgierskich patriotów.

– Europa bardzo źle poradziła sobie na przykład z kryzysem migracyjnym. Z jednej strony nie zauważyła, że dla ogromnej liczby ludzi w Europie jest to realny strach – że z jednej strony degraduje się kultura europejska, z drugiej pogarsza się bezpieczeństwo publiczne czy sytuacja na rynku pracy. Wprowadzano takie pseudo-rozwiązania, udawano dobrych ludzi – krytykował europejski mainstream Péter Magyar.

Dodał, że cieszy się ze zmiany europejskiego kierunku w kwestii migracji, choć wydarzył się zbyt późno.

– Należy w jak największym stopniu pomagać w tych państwach, które są krajami pochodzenia, tam, gdzie leży problem. Nie należy tego robić z pomocą obłudnych rozwiązań: zbieramy konserwy i suchy makaron albo przyjmujemy trzech uchodźców, a jednocześnie sprzedajemy broń do krajów afrykańskich i się na tym bogacimy – wymieniał Péter Magyar.