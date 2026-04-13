Nowa era Węgier. Pierwsze wystąpienie Pétera Magyara w roli przyszłego premiera (RELACJA Z WĘGIER)
Przywrócenie praworządności, zawarcie przyjaznych stosunków z sąsiadami i Polską, ale też zachowanie pragmatyzmu w stosunkach z Rosją. Péter Magyar nakreślił nową wizję Węgier na spotkaniu z dziennikarzami.
13.04.2026, 17:13
W poniedziałkowe popołudnie Péter Magyar pierwszy raz wystąpił publicznie po wygranych wyborach. Zadeklarował m.in., że spotka się prezydentem Karolem Nawrockim i premierem Donaldem Tuskiem. Fot. Jakub Porzycki/ Anadolu/ABACAPRESS.COM
- Jakie są kluczowe obietnice Pétera Magyara.
- Jakie relacje z Polską chce zawrzeć Magyar.
- W jaki sposób chce połączyć przyjaźń i asertywność wobec Ukrainy oraz uniezależnianie się od Rosji przy zachowaniu pragmatyzmu.