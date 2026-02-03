Impact'26
Nowa równowaga Europy (WYWIAD)
Dlaczego młode pokolenia odwracają się od wartości liberalnych? Czy sztuczna inteligencja może nie tylko zmieniać gospodarkę, ale też zagrażać demokracji? Jak może wyglądać Europa czasu konfliktu? Na te i wiele innych pytań odpowiada politolog Iwan Krastew, mówca Impact’26.
03.02.2026, 05:00
Iwan Krastew jest bułgarskim politologiem i filozofem polityki. W Wywiadzie opowiada m.in. w jaki sposób wojna w Ukrainie redefiniuje europejski porządek. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Europa wchodzi w nową fazę polityczną, którą coraz częściej opisuje się jako „czas przedwojenny”. Jak zmienia się samo pojęcie wojny i bezpieczeństwa.
- Jak Iwan Krastew interpretuje kryzys liberalizmu, rosnącą popularność populistów i koniec polityki opartej na kompromisie w Europie.
- W jaki sposób wojna w Ukrainie redefiniuje europejski porządek, rolę Niemiec oraz relacje między UE, USA i Rosją.