Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Nowe kierunki i finansowe zachęty. Tak uczelnie walczą o studentów
Uczelnie ruszyły po studentów. Zmieniają ofertę, by przyciągnąć jak najwięcej kandydatów. W ofercie uniwersytetów i politechnik jest w tym roku kilkadziesiąt nowych kierunków, zreformowane programy, dostęp do nowego sprzętu, a nawet bonusy finansowe, takie jak darmowy akademik.
30.06.2026, 04:15
Uczelnie „sprzedają" już nie tylko możliwość studiowania jakiegoś kierunku, ale też styl życia – doświadczenie studiowania. Zachęcają stypendiami, wymianami międzynarodowymi czy mentoringiem partnerów z rynku pracy. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie nowe kierunki studiów proponują w tym roku kandydatom znane polskie uczelnie.
- Co szkoły wyższe oferują nowym studentom poza nowymi specjalizacjami.
- Czy uczelnie dostrzegają zmieniające się oczekiwania i potrzeby młodych ludzi.