Kategoria artykułu: Polityka
Nowy rok, nowe wojny na prawicy. Kaczyński podgryza Brauna, ale to PiS traci, a KKP zyskuje
Jarosław Kaczyński, dostrzegając odpływ elektoratu, zaostrza kurs wobec środowiska Grzegorza Brauna i jednoznacznie wyklucza możliwość powyborczej koalicji. PiS szuka dla siebie nowej narracji, a skrajna prawica szykuje się do pierwszego kongresu. Równocześnie także partia Brauna popełnia błędy, które Prawo i Sprawiedliwość próbuje wykorzystać. Jaki jest więc realny układ sił między PiS a KKP na początku nowego roku politycznego?
23.01.2026, 04:55
Prezes PiS Jarosław Kaczyński w ostatnich tygodniach krytykował Grzegorza Brauna i jego sojuszników. W najnowszych sondażach PiS notuje najniższe pomiary od lat, a partia Brauna - najwyższe. Fot. PAP/Rafał Guz
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co skłoniło Jarosława Kaczyńskiego do radykalnej zmiany strategii i publicznego odcięcia się od środowiska Grzegorza Brauna.
- W jaki sposób PiS wykorzystuje kontrowersyjne wypowiedzi posła Romana Fritza – dotyczące płacy minimalnej i historii – do ataków na konkurencję.
- Ktozapowiedział udział w kongresie środowisk skupionych wokół Grzegorza Brauna.