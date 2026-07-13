Kategoria artykułu: Polityka
Nowy traktat Polski z Niemcami. Co oznacza dla bezpieczeństwa, NATO i wzajemnych relacji? (WYWIAD)
Miguel Berger, ambasador Niemiec w Polsce, mówi, co zmieni się w zakresie współpracy wojskowej po wejściu w życie traktatu zawartego 17 czerwca br. Opowiada też, na jakim etapie są restytucja dóbr kultury i budowa pomnika ofiar II wojny światowej oraz czy Polska mogłaby zostać udziałowcem Airbusa.
13.07.2026, 04:30
– Nasza współpraca jest bardzo bliska, bo obecnie morska baza NATO znajduje się w Rostocku. Mamy umowę z Polską, że w 2028 r. zostanie przeniesiona do Gdyni. Następnie będzie zlokalizowana w Szwecji – mówi Miguel Berger, ambasador Niemiec. Fot. materiały prasowe
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie będą konsekwencje zawarcia przez Polskę i Niemcy traktatu z 17 czerwca 2026 r.
- Na jakim etapie są działania związane z restytucją dóbr kultury oraz budowa pomnika ofiar II wojny światowej w Berlinie.
- Co jest potrzebne, by poprawić polsko-niemieckie relacje gospodarcze.