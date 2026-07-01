Kategorie artykułu: Świat Technologia
Kazachstan węzłem obliczeniowym Eurazji? Ma powstać ogromne centrum danych
Kazachstan stawia miliardy dolarów na superkomputery Nvidia i ma szansę na jeden z największych klastrów obliczeniowych na świecie. Czy znajdzie jednak do tego wystarczająco dużo energii?
01.07.2026, 04:45
Sercem kazachskiego klastra będą najnowsze mikroprocesory Nvidia, przeznaczone dla obliczeń na potrzeby generatywnej AI. Kazachskie władze szacują, że po uruchomieniu projekt będzie generował dla kraju co najmniej 3 mld dolarów rocznego przychodu z eksportu usług cyfrowych. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaki jest zakres porozumień między Kazachstanem, Firebirdem a Nvidią oraz do czego można porównać skalę planowanego centrum danych.
- Dlaczego Kazachstan stawia na węgiel jako podstawę strategii rozwoju AI i do jakich problemów może to doprowadzić.
- Jakie ryzyka towarzyszą projektowi „Data Center Valley”.