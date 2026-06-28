Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat Technologia
Boom na AI tworzy nową elitę w Korei Południowej
Błyskawiczny rozwój sztucznej inteligencji i związany z nim popyt na półprzewodniki radykalnie zmieniają pozycję społeczną pracowników Hynix i Samsunga. Praca inżyniera czipów staje się szczytem marzeń Koreańczyków i Koreanek.
28.06.2026, 04:45
Gigantyczne premie dla pracowników SK Hynix i Samsung Electronics prowadzą do zmian na koreańskim rynku matrymonialnym i w nieruchomościach. Fot. ATHVisions / Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego w ciągu zaledwie kilku miesięcy praca w przemyśle półprzewodnikowym stała się w Korei Południowej jednym z najważniejszych symboli statusu.
- Jak podział gigantycznych zysków SK Hynix i Samsunga zmienia kalkulacje edukacyjne i matrymonialne młodych Koreanek i Koreańczyków.
- Jak nagłe wzbogacenie się wąskiej grupy pracowników wpływa na rynek edukacji i nieruchomości oraz pogłębia rozwarstwienie społeczne.