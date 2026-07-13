NVVH: nowa broń Pétera Magyara przeciw nadużyciom z czasów Viktora Orbána
Na Węgrzech powstaje urząd, który będzie tropił przypadki bezprawnego przejmowania majątku publicznego i pomagał odzyskiwać nielegalnie przejęte aktywa. Szeroki zakres jego kompetencji budzi jednak zastrzeżenia.
13.07.2026, 13:31
W maju tego roku Péter Magyar udał się w pierwszą zagraniczną podróż jako premier Węgier. Odwiedził Warszawę, gdzie spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem. Fot. Omar Marques/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czym sposób rozliczania nadużyć z czasów rządów Viktora Orbána zaproponowany przez Pétera Magyara różni się od modelu przyjętego przez rząd Donalda Tuska.
- Jakie kompetencje i uprawnienia ma otrzymać Narodowy Urząd ds. Odzyskiwania i Ochrony Majątku (NVVH).
- Dlaczego powołanie nowej instytucji budzi zarówno nadzieje, jak i obawy.