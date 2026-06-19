Kategoria artykułu: Polityka
Likwidacja Senatu i NFZ. Prawica odpala referendalną ofensywę
Zmniejszenie liczby posłów, wzmocnienie roli prezydenta, czy dobrowolny ZUS. To postulaty referendalne, o których ostatnio usłyszeliśmy. Dlaczego nowe propozycje pojawiają się tylko na prawicy i dlaczego akurat teraz o nich słyszymy?
19.06.2026, 05:15
Nowe projekty referendalne ogłoszone przez środowiska prawicowe nie mają realnych szans na wejście w życie w obecnej kadencji parlamentu. Po co są więc proponowane? Fot. PAP/Krzysztof Ćwik
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie inicjatywy referendalne ogłoszono w ostatnich dniach.
- Jakie postulaty przedstawiają pomysłodawcy inicjatyw.
- Jaki jest polityczny kontekst pojawienia się tych inicjatyw.