Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Od fabryki amunicji do kosmosu. Gdzie sektor państwowy i prywatny mogą połączyć siły?
Armia i technologie rozwijane na jej potrzeby od dekad stanowiły jeden z głównych impulsów cywilizacyjnych. Dziś, w warunkach niestabilnego otoczenia bezpieczeństwa, rozwój ten nie może odbywać się w izolacji od sektora cywilnego. Współdziałanie nie jest już opcją – jest warunkiem skuteczności.
16.02.2026, 04:00
Od fabryki amunicji do kosmosu. Gdzie sektor państwowy i prywatny mogą połączyć siły? Na zdj. amunicja kal. 40 mm. Fot. Grupa Niewiadów
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie bariery napotyka sektor prywatny we współpracy z państwem w obszarze obronności.
- Jakie rekomendacje formułują eksperci branży.
- Gdzie realnie istnieją pola do pogłębienia kooperacji.