Od wanilii w dymie po zapach ziemi po deszczu. Perfumowe trendy, które definiują 2026 rok
W świecie perfum podobnie jak w modzie obowiązują trendy, które będą dominować w danym sezonie. O ile pewne nuty zapachowe zdążyły już zbudować swoją pozycję na rynku i trudno sobie wyobrazić bez nich pewne zapachy, to niektóre połączenia jak np. tuberoza z chili lub wiśnia z szafranem mogą zaskakiwać. Sprawdzamy, które perfumowe trendy będą na topie nie tylko w tym roku, ale i w kolejnych latach.
24.01.2026, 06:20
Jednym z tegorocznych trendów w świecie perfum jest łączenie ze sobą nut zapachowych, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się niepasujące do siebie. Fot. Materiały prasowe Mood Scent Bar
Z tego artykułu dowiesz się…
- Które rodzaje perfum będą modne w tym sezonie.
- Jakie połączenia nut zapachowych wpisują się w tegoroczne trendy.
- Co jest kluczowe przy wyborze perfum.