Odbicie na giełdzie. Akcje CD Projekt rosły najszybciej. Dzień na GPW 4 marca 2026 r.

Główny indeks Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wzrósł w czasie środowej sesji o 2,44 proc. Na koniec handlu wartość WIG wyniosła 123 047,41. Podobny scenariusz zrealizował się w przypadku WIG20, indeksu zrzeszającego dwadzieścia największych spółek warszawskiego parkietu. W jego przypadku dzienny wzrost wyniósł 2,66 proc., co przełożyło się na wartość 3335,75 pkt.

Ogólną atmosferę panującą w środę wśród inwestorów można ocenić jako pozytywną. Dzienne wzrosty zaliczyły też mniejsze indeksy. WIG30 zakończył dzień będąc o 2,46 proc. na plusie, sWIG80 zwyżkował o 2,36 proc., a mWIG40 o 1,84 proc. Indeksy sektorowe również świeciły się na zielono: WIG-BANKI wzrósł o 2,79 proc., a WIG-BUDOW o 2,44 proc.

Oceniając dzisiejszą sesję nie sposób nie wspomnieć o wtorku, kiedy to wszystkie indeksy GPW mieniły się na czerwono. Zdaniem Mikołaja Sobierajskiego, analityka rynku akcji XTB, dwa wspomniane dni pokazują, że duża zmienność i niepewność na rynkach stała się nową normą.

"Obecna sytuacja rynkowa najlepiej pokazuje, że inwestorzy funkcjonują dziś w warunkach podwyższonej niepewności, gdzie nastroje, potrafią zmieniać się z dnia na dzień. Jedna sesja przynosi gwałtowną korektę wywołaną eskalacją napięć wokół Iranu, kolejna – dynamiczne odbicie napędzane próbą odreagowania i zamykania krótkich pozycji. Tego typu zmienność staje się nową normą" - napisał na stronie internetowej XTB Mikołaj Sobierajski.

Jak wyjaśnił, dzisiejsze zakupy inwestorów wskazują, że są oni gotowi na szybkie wykorzystanie przecen. "Jednak równie szybko sentyment może się odwrócić" – dodał ekspert.

"W obecnych warunkach trudno wykluczyć jakikolwiek scenariusz związany z Iranem, a podwyższona zmienność pozostanie kluczowym elementem krajobrazu rynkowego w najbliższych dniach" – dodał. W ocenie Sobierajskiego inwestorzy liczą się zarówno z eskalacją konfliktu, jak i z uspokojeniem sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Dzień na GPW 4 marca 2026 r. Która spółka poradziła sobie najlepiej?

Wśród spółek z WIG20, które cieszyły się największym zainteresowaniem inwestorów w środę prym wiódł CD Projekt. Akcje spółki produkującej gry wzrosły o 5,09 proc.

Na podium znalazły się również Alior Bank oraz KGHM. Notowania pierwszej z wymienionych spółek wzrosły o 3,88 proc., z kolei drugiej o 3,74 proc. W przypadku miedziowego giganta wtorkowa sesja przyniosła największy spadek rzędu 8 proc., więc dzisiejszy wzrost wynikał z chęci skorzystania z okazyjnej ceny akcji firmy.

W przypadku pozostałych banków, dzisiejsza sesja również może być uznana za udaną. Kurs PKO BP zwyżkował o 3,57 proc., mBanku o 3,37 proc., a Pekao o 2,47 proc. Najniższy wzrost zaliczył Santander Bank/Erste Group, bo jego akcje wzrosły o 0,97 proc.

Dobrze poradziły sobie także notowania Grupy Kęty (wzrost o 3,52 proc.); Budimexu (wzrost o 2,53 proc.) czy spółki LPP (2,63 proc.). Na plus dzień zakończył także kurs Orlenu. Wczorajsza sesja w przypadku koncernu naftowego przyniosła spadki bliskie 5 proc., co wynikało pośrednio z deklaracji premiera, że firma jest gotowa zmniejszyć marżę ze sprzedaży paliw, aby zminimalizować wzrost cen na stacjach.

W gronie dwudziestu największych tylko dwie firmy zaliczyły dzisiaj spadki. Chodzi tu o Modivo, którego kurs obniżył się o 1,07 proc. oraz Orange Polska, którego notowania znalazły się o 1,03 proc. pod kreską.