Odbicie na giełdzie. Akcje CD Projekt rosły najszybciej. Dzień na GPW 4 marca 2026 r.
Środowa sesja na GPW upłynęła w zupełnie innej atmosferze od wtorkowej. Główne indeksy warszawskiego parkietu wzrosły, ponieważ inwestorzy skorzystali z wczorajszej obniżki cen.
04.03.2026, 18:07
Środowy handel na GPW przyniósł głównie wzrosty. Fot. John Guillemin/Bloomberg via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak przebiegła sesja na GPW 4 marca 2026 r.
- Kurs której spółki poradził sobie najlepiej, a której najgorzej.
- Co wpłynęło na handel akcjami na warszawskiej giełdzie.