Pilne
Dzieje się!
Sprawdź najnowsze informacje
1 z 1
Kategorie artykułu: Biznes Newsy

Odbicie na giełdzie. Akcje CD Projekt rosły najszybciej. Dzień na GPW 4 marca 2026 r.

Środowa sesja na GPW upłynęła w zupełnie innej atmosferze od wtorkowej. Główne indeksy warszawskiego parkietu wzrosły, ponieważ inwestorzy skorzystali z wczorajszej obniżki cen.

Alan Bartman - autor artykułu - profil
04.03.2026, 18:07
Logo GPW
Środowy handel na GPW przyniósł głównie wzrosty. Fot. John Guillemin/Bloomberg via Getty Images

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Jak przebiegła sesja na GPW 4 marca 2026 r.
  2. Kurs której spółki poradził sobie najlepiej, a której najgorzej.
  3. Co wpłynęło na handel akcjami na warszawskiej giełdzie.
Loading the Elevenlabs Text to Speech AudioNative Player...

Główny indeks Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wzrósł w czasie środowej sesji o 2,44 proc. Na koniec handlu wartość WIG wyniosła 123 047,41. Podobny scenariusz zrealizował się w przypadku WIG20, indeksu zrzeszającego dwadzieścia największych spółek warszawskiego parkietu. W jego przypadku dzienny wzrost wyniósł 2,66 proc., co przełożyło się na wartość 3335,75 pkt.

Ogólną atmosferę panującą w środę wśród inwestorów można ocenić jako pozytywną. Dzienne wzrosty zaliczyły też mniejsze indeksy. WIG30 zakończył dzień będąc o 2,46 proc. na plusie, sWIG80 zwyżkował o 2,36 proc., a mWIG40 o 1,84 proc. Indeksy sektorowe również świeciły się na zielono: WIG-BANKI wzrósł o 2,79 proc., a WIG-BUDOW o 2,44 proc.

Oceniając dzisiejszą sesję nie sposób nie wspomnieć o wtorku, kiedy to wszystkie indeksy GPW mieniły się na czerwono. Zdaniem Mikołaja Sobierajskiego, analityka rynku akcji XTB, dwa wspomniane dni pokazują, że duża zmienność i niepewność na rynkach stała się nową normą.

"Obecna sytuacja rynkowa najlepiej pokazuje, że inwestorzy funkcjonują dziś w warunkach podwyższonej niepewności, gdzie nastroje, potrafią zmieniać się z dnia na dzień. Jedna sesja przynosi gwałtowną korektę wywołaną eskalacją napięć wokół Iranu, kolejna – dynamiczne odbicie napędzane próbą odreagowania i zamykania krótkich pozycji. Tego typu zmienność staje się nową normą" - napisał na stronie internetowej XTB Mikołaj Sobierajski.

Jak wyjaśnił, dzisiejsze zakupy inwestorów wskazują, że są oni gotowi na szybkie wykorzystanie przecen. "Jednak równie szybko sentyment może się odwrócić" – dodał ekspert.

Przeczytaj: RPP tnie stopy o 25 punktów bazowych. Dezinflacja wygrywa z geopolityczną niepewnością

"W obecnych warunkach trudno wykluczyć jakikolwiek scenariusz związany z Iranem, a podwyższona zmienność pozostanie kluczowym elementem krajobrazu rynkowego w najbliższych dniach" – dodał. W ocenie Sobierajskiego inwestorzy liczą się zarówno z eskalacją konfliktu, jak i z uspokojeniem sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Dzień na GPW 4 marca 2026 r. Która spółka poradziła sobie najlepiej?

Wśród spółek z WIG20, które cieszyły się największym zainteresowaniem inwestorów w środę prym wiódł CD Projekt. Akcje spółki produkującej gry wzrosły o 5,09 proc.

Na podium znalazły się również Alior Bank oraz KGHM. Notowania pierwszej z wymienionych spółek wzrosły o 3,88 proc., z kolei drugiej o 3,74 proc. W przypadku miedziowego giganta wtorkowa sesja przyniosła największy spadek rzędu 8 proc., więc dzisiejszy wzrost wynikał z chęci skorzystania z okazyjnej ceny akcji firmy.

W przypadku pozostałych banków, dzisiejsza sesja również może być uznana za udaną. Kurs PKO BP zwyżkował o 3,57 proc., mBanku o 3,37 proc., a Pekao o 2,47 proc. Najniższy wzrost zaliczył Santander Bank/Erste Group, bo jego akcje wzrosły o 0,97 proc.

Przeczytaj: PGE zamówiła dwa bloki gazowe. Kontrakt wart 6 mld zł

Dobrze poradziły sobie także notowania Grupy Kęty (wzrost o 3,52 proc.); Budimexu (wzrost o 2,53 proc.) czy spółki LPP (2,63 proc.). Na plus dzień zakończył także kurs Orlenu. Wczorajsza sesja w przypadku koncernu naftowego przyniosła spadki bliskie 5 proc., co wynikało pośrednio z deklaracji premiera, że firma jest gotowa zmniejszyć marżę ze sprzedaży paliw, aby zminimalizować wzrost cen na stacjach.

W gronie dwudziestu największych tylko dwie firmy zaliczyły dzisiaj spadki. Chodzi tu o Modivo, którego kurs obniżył się o 1,07 proc. oraz Orange Polska, którego notowania znalazły się o 1,03 proc. pod kreską.

Główne wnioski

  1. Środowa sesja na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zakończyła się wyraźnymi wzrostami na większości indeksów, co odwróciło negatywny obraz rynku z poprzedniego dnia. Zarówno WIG, jak i WIG20 zanotowały solidne zwyżki, a pozytywna tendencja objęła również mniejsze indeksy oraz indeksy sektorowe.
  2. Według Mikołaja Sobierajskiego, analityka XTB, rynek znajduje się w okresie znacznej zmienności, a nastroje inwestorów potrafią zmieniać się z dnia na dzień. Nagłe, silne spadki wywołane napięciami wokół Iranu zostały szybko zastąpione dynamicznym odbiciem, co zdaniem eksperta może wskazywać na gotowość inwestorów do natychmiastowego wykorzystania przecen. Jednocześnie Sobierajski podkreśla, że tak samo szybko może nastąpić ponowne pogorszenie sentymentu, ponieważ podwyższona zmienność pozostaje kluczowym elementem obecnych realiów rynkowych.
  3. Wśród spółek z WIG20 najsilniejsze wzrosty odnotowały CD Projekt Red, Alior Bank oraz KGHM, a poprawę widać było również w przypadku większości banków i kilku dużych firm przemysłowych. Na plus dzień zakończył także Orlen, odbijając po wcześniejszym spadku związanym z deklaracją premiera o gotowości przyjęcia przez koncern odpowiedzialności za zminimalizowanie podwyżek cen na stacjach paliw.