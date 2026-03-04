Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 04.03.2026
NEWSROOM XYZ
04.03.2026 14:21

PGE zamówiła dwa bloki gazowe. Kontrakt wart 6 mld zł

Grupa PGE zamówiła w środę u konsorcjum Polimex Mostostal i Siemens Energy budowę szczytowych bloków w Rybniku i Gryfinie (Dolna Odra) o mocy ok. 600 MW każdy, w technologii turbin gazowych. Łączna wartość obu kontraktów, razem z serwisem, to ok. 6 mld zł.

Uczestniczący w uroczystości w Rybniku minister energii Miłosz Motyka ocenił, że środowa umowa ma wpływ na bezpieczeństwo energetyczne państwa; ma wpływ na to, jak będzie odporny i elastyczny polski system energetyczny. Stwierdził, że w tym zakresie realizowana jest strategia wieloletnia, zmierzająca do coraz większej elastyczności i dywersyfikacji systemu.

- Dzisiaj Polska może być wzorem w zakresie przeprowadzania transformacji energetycznej - ocenił podczas środowej uroczystości szef ME. Wymieniając szereg inicjatyw dotyczących sektora Motyka zwrócił uwagę, że budowa miksu energetycznego opartego w najbliższej perspektywie o dyspozycyjne moce konwencjonalne i odnawialne źródła energii jest gwarancją niezależności.

Prezes PGE Dariusz Lubera zaakcentował, że energetyka jest fundamentem polskiej gospodarki, ale aby ten fundament był, wymaga on strategicznego, długofalowego działania i odważnych decyzji.

- Źródła wytwórcze, magazyny energii, sieci dystrybucyjne, sieci przesyłowe, każdy z tych elementów warunkuje pozostałe. Wiemy, że OZE to przyszłość, wiemy, że atom to przyszłość, ale gaz to most, którym musimy przejść między węglem, a energetyką zeroemisyjną. Ten most budujemy dzisiaj w Rybniku, w Gryfinie - wskazał Lubera.

Są to kolejne wielkoskalowe projekty gazowe w PGE. Zamówione w środę bloki powstaną m.in. w sąsiedztwie istniejącej elektrowni gazowo-parowej PGE Gryfino Dolna Odra w Nowym Czarnowie oraz budowanej elektrowni gazowo-parowej PGE Nowy Rybnik w Rybniku.

W grudniu 2025 r. oba zamawiane bloki uzyskały 15-letnie kontrakty w aukcji rynku mocy, kontraktując moc 1097,718 MW na 15 lat, na lata 2030-44.

Przetargi na realizację obu inwestycji ogłoszono w sierpniu 2025 r. W obu w grudniu 2025 r. wpłynęła jedna oferta. Zaoferowane i zaakceptowane następnie ceny brutto wynoszą dla Rybnika 1,46 mld zł i 480,7 mln euro, a dla Gryfina 1,48 mld zł oraz 469,1 mln euro. Łączna wartość umów - jak zaznaczył Lubera - to ok. 6 mld zł. 

Źródło: PAP

Logo Polskiej Grupy Energetycznej na jednym z budynków spółki
Grupa PGE zamówiła u konsorcjum Polimex Mostostal i Siemens Energy budowę szczytowych bloków w Rybniku i Gryfinie. Fot. PAP/Albert Zawada
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Wojna na Bliskim Wschodzie nie bez wpływu na światowe lotnictwo i turystykę
Wojna na Bliskim Wschodzie będzie mieć negatywne konsekwencje dla transportu lotniczego i podróży. Konsekwencje konfliktu będzie odczuwał cały świat prawdopodobnie na długo po jego zakończeniu.
03.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Haracz w sieci może zrujnować małe biznesy. System opinii wymknął się spod kontroli?
„Lewe”, często z góry opłacone komentarze przy profilu przedsiębiorcy to jedynie element nielegalnej gry, na której zarabiają oszuści. W XXI wieku w dobie dyrektywy Omnibus i zaostrzania prawa w sieci sięga się po niechlubne metody rodem z lat 90-tych. Przedsiębiorcy mówią o groźbach i fali fałszywych komentarzy. Co na to prawo?
03.03.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Koniec epoki grind culture. Jak Generacja Z redefiniuje zasady rynku pracy?
Pokolenie Z przemodelowuje rynek pracy i otwarcie sprzeciwia się „kulturze zapierdolu”. Jak wpływa to na pracodawców i pracowników oraz czy granica między asertywnością a roszczeniowością nie zaczyna się zacierać? O tych wyzwaniach podczas konferencji Impact w Poznaniu opowie ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk oraz Stefanie Sword-Williams.
03.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Polskie firmy na Mobile World Congress w Barcelonie. „Mamy rozwiązania, brakowało nam rozpoznawalności”
Silna, bezpieczna gospodarka oraz firmy oferujące rozwiązania światowej klasy – taki wizerunek polskiej marki technologicznej miał budować narodowy pawilon na Mobile World Congress w Barcelonie. Sprawdzamy, które spółki reprezentowały polski sektor technologiczny podczas jednego z najważniejszych wydarzeń branży telekomunikacyjnej na świecie.
03.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Polityka Świat
Polska pod francuskim parasolem atomowym? Donald Tusk: Prowadzimy zaawansowane rozmowy
Stan zwiększającego się zagrożenia na świecie wymusza radykalne działania. W poniedziałek szef polskiego rządu przekazał, iż Polska prowadzi rozmowy z Francją w sprawie zaawansowanego programu odstraszania nuklearnego. Co to takiego?
02.03.2026
Kategorie artykułu: Analizy Biznes Newsy
25 mld zł zysków banków do podziału. Do kogo trafią tegoroczne dywidendy?
Polskie banki zarobiły w 2025 roku 48,7 mld zł, czyli najwięcej w historii. Teraz zaczyna się prawdziwa gra o podział tego tortu. Według szacunków XYZ najwięcej pieniędzy zgarnie Skarb Państwa, ale spore przelewy popłyną też za granicę. Skorzystają też oszczędzający na emeryturę.
04.03.2026