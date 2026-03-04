PGE zamówiła dwa bloki gazowe. Kontrakt wart 6 mld zł

Grupa PGE zamówiła w środę u konsorcjum Polimex Mostostal i Siemens Energy budowę szczytowych bloków w Rybniku i Gryfinie (Dolna Odra) o mocy ok. 600 MW każdy, w technologii turbin gazowych. Łączna wartość obu kontraktów, razem z serwisem, to ok. 6 mld zł.

Uczestniczący w uroczystości w Rybniku minister energii Miłosz Motyka ocenił, że środowa umowa ma wpływ na bezpieczeństwo energetyczne państwa; ma wpływ na to, jak będzie odporny i elastyczny polski system energetyczny. Stwierdził, że w tym zakresie realizowana jest strategia wieloletnia, zmierzająca do coraz większej elastyczności i dywersyfikacji systemu.

- Dzisiaj Polska może być wzorem w zakresie przeprowadzania transformacji energetycznej - ocenił podczas środowej uroczystości szef ME. Wymieniając szereg inicjatyw dotyczących sektora Motyka zwrócił uwagę, że budowa miksu energetycznego opartego w najbliższej perspektywie o dyspozycyjne moce konwencjonalne i odnawialne źródła energii jest gwarancją niezależności.

Prezes PGE Dariusz Lubera zaakcentował, że energetyka jest fundamentem polskiej gospodarki, ale aby ten fundament był, wymaga on strategicznego, długofalowego działania i odważnych decyzji.

- Źródła wytwórcze, magazyny energii, sieci dystrybucyjne, sieci przesyłowe, każdy z tych elementów warunkuje pozostałe. Wiemy, że OZE to przyszłość, wiemy, że atom to przyszłość, ale gaz to most, którym musimy przejść między węglem, a energetyką zeroemisyjną. Ten most budujemy dzisiaj w Rybniku, w Gryfinie - wskazał Lubera.

Są to kolejne wielkoskalowe projekty gazowe w PGE. Zamówione w środę bloki powstaną m.in. w sąsiedztwie istniejącej elektrowni gazowo-parowej PGE Gryfino Dolna Odra w Nowym Czarnowie oraz budowanej elektrowni gazowo-parowej PGE Nowy Rybnik w Rybniku.

W grudniu 2025 r. oba zamawiane bloki uzyskały 15-letnie kontrakty w aukcji rynku mocy, kontraktując moc 1097,718 MW na 15 lat, na lata 2030-44.

Przetargi na realizację obu inwestycji ogłoszono w sierpniu 2025 r. W obu w grudniu 2025 r. wpłynęła jedna oferta. Zaoferowane i zaakceptowane następnie ceny brutto wynoszą dla Rybnika 1,46 mld zł i 480,7 mln euro, a dla Gryfina 1,48 mld zł oraz 469,1 mln euro. Łączna wartość umów - jak zaznaczył Lubera - to ok. 6 mld zł.

Źródło: PAP