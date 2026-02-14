Kategorie artykułu: Biznes Sport
Odwiedziliśmy Boston Celtics rok po rekordowej inwestycji. Czy widać już rękę nowego właściciela?
Inwestycja 6,1 mld dolarów w Boston Celtics zapisała się na kartach historii sportu. Bill Chisholm równo rok temu za rekordową kwotę spełnił swoje dziecięce marzenie i przejął kontrolę nad jednym z najbardziej utytułowanych klubów w historii NBA. Od kilku miesięcy finansista w pełni zarządza klubem i robi to w dość nietypowy sposób.
14.02.2026, 07:30
TD Garden jest dla Boston Celtics domem od 1996 r. Przenieśli się na tę halę z legendarnego Boston Garden, obiektu na którym rozgrywali spotkania od początku swojego istnienia, czyli od 1946 r. Fot. Mikołaj Śmiłowski
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego atmosfera na meczach Boston Celtics w sezonie zasadniczym może odbiegać od stereotypu fanatycznych kibiców z Bostonu.
- Jak wygląda realny podział władzy między Billem Chisholmem a Wyc Grousbeckiem po sprzedaży klubu.
- W jaki sposób Boston Celtics unikają drugiego progu podatkowego w NBA i jakie ma to znaczenie finansowe.