„Odwieszony za doping” Mikołaj Sawicki już trenuje z drużyną. Niezwykła historia powrotu polskiego siatkarza
W połowie ubiegłego roku Polska Agencja Antydopingowa poinformowała, że wykryła w organizmie siatkarza Bogdanki Luk Lublin zakazaną substancję. Utalentowany zawodnik został zawieszony – akurat wtedy, gdy wchodził do narodowej reprezentacji. „Odwieszenie” nastąpiło kilka dni temu, gdy Światowa Agencja Antydopingowa podważyła pracę polskiego laboratorium.
05.03.2026, 15:40
Mikołaj Sawicki, 26-letni siatkarz Bogdanki Luk Lublin został zawieszony za pozytywny wynik testu antydopingowego w maju ubiegłego roku. Fot. Wojtek Jargiło/PAP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Do jakiej pomyłki w laboratorium doszło najprawdopodobniej w przypadku Mikołaja Sawickiego.
- Jakie okoliczności skłaniały do tego, by wierzyć w winę Mikołaja Sawickiego.
- Dlaczego nie można jeszcze mówić o uniewinnieniu w przypadku sprawy Mikołaja Sawickiego.