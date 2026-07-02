Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Orbit odpala nowy fundusz. Prawie pół miliarda złotych dla startupów, które nie chcą oddać udziałów
Orbit Capital sfinalizował drugie zamknięcie swojego najnowszego funduszu, osiągając kapitalizację na poziomie 107 mln euro. I to nie koniec, bo jego maksymalna, ostateczna wartość to 120 mln euro – ujawnia w rozmowie z XYZ Wiktor Namysł, partner w funduszu.
02.07.2026, 05:30
Orbit Capital uruchamia drugi fundusz, który koncentruje się na finansowaniu tzw. venture debt. Za podmiotem stoją (od lewej): Wiktor Namysł, Radovan Nesrsta i Lukas Macko. Fot. materiały prasowe
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak Orbit Capital zebrał ponad 100 mln euro na fundusz venture debt i dlaczego udział PFR Ventures może być ważnym sygnałem dla polskiego rynku startupów.
- Dlaczego coraz więcej dojrzałych spółek technologicznych może szukać finansowania innego niż klasyczne rundy VC.
- Jak działa model venture debt, który pozwala firmom zdobywać kapitał na wzrost bez oddawania dużych pakietów udziałów.