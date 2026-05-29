Orbiteo będzie spółką publiczną. „Stworzymy polskiego Palantira” (WYWIAD)

January Ciszewski, założyciel, główny akcjonariusz i prezes JRH Alternatywna Spółka Inwestycyjna, a także prywatny inwestor, był gościem studia XYZ podczas Polskiego Kongresu Gospodarczego.

Nasza rozmowa z Januarym Ciszewskim zbiega się z ogłoszeniem przez JRH założeń strategicznych Orbiteo, która ma być integratorem polskich systemów obronności.

Na drodze do Palantira

Zgodnie z zawartym porozumieniem aktywa tworzące Orbiteo zostaną wniesione do notowanej na NewConnect,Apollo Capital ASI, która zmieni nazwę na Orbiteo ASI. JRH obejmie w niej pakiet większościowy. Projekt ruszył w październiku ubiegłego roku, a spółki zaproszone do Orbiteo już współpracują operacyjnie i rozwijają wspólną ofertę.

– Początkowo myśleliśmy, że pójdziemy w kierunku pasywnych inwestycji w spółki dual-use, czyli takie, których działalność ma związek z zastosowaniem zarówno cywilnym, jak i wojskowym. Jednak widząc skalę synergii między tymi spółkami stwierdziliśmy, że pójdziemy w kierunku integratora polskich technologii dual-use. To duże wyzwanie, ale ja lubię wyzwania. Mamy niesamowitą szansę, żeby stworzyć polskiego Palantira – dodaje January Ciszewski.

To nawiązanie do amerykańskiej firmy programistycznej Palantir Technologies specjalizującej się w zaawansowanej analizie big data na potrzeby bezpieczeństwa narodowego. Zwolennicy nazywają ją „cyfrowym strażnikiem Zachodu”.

Jak rozwijać technologie

January Ciszewski odpowiada też na pytanie, czy rodzima branża kosmiczna jest ciągle jedynie ambitną wizją, czy już realnym biznesem zdolnym przyciągać duży kapitał.

– Polski sektor technologii kosmicznych niesamowicie się rozwija i nie mamy się czego wstydzić. Trzy-cztery lata temu spowijała go jeszcze aura tajemniczości, ale dziś już zdobywamy kosmos, a polskie spółki są wysoko oceniane – dodaje prezes Orbiteo.

Czy Polska ma dziś warunki do budowy własnych, globalnych firm deep tech, czy też będziemy zapleczem technologicznym dla światowych graczy?

– Myślę, że naszą szansą jest specjalizacja i rozwijanie unikalnych technologii. Nie musimy być wszędzie, ale możemy być liderami w pewnych segmentach – tłumaczy prezes.

Polski Kongres Gospodarczy to jedno z kluczowych wydarzeń gospodarczych w Polsce. Obecni są na nim prezesi największych firm, ministrowie odpowiedzialni za gospodarkę i bezpieczeństwo oraz liderzy rynku technologicznego i finansowego. Organizatorami są Pracodawcy RP oraz Fundacja Pozytywnych Idei.

Artykuł powstał na zlecenie Pracodawców RP.